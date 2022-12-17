Death Penalty Information Center: Неудачные попытки смертной казни в США в 2022 году составили 35% случаев

Попытки проведения смертной казни в США в 2022 году в 35% случаев терпели неудачу, говорится в докладе базирующейся в Вашингтоне неправительственной организации Death Penalty Information Center («Информационный центр по смертной казни»).

В докладе говорится, что из 20 попыток проведения смертной казни США в 2022 году семь завершились неудачно, что составляется ошеломительные 35%. Как утверждается, все неудачи стали следствием некомпетентности палача, несоблюдения протокола или его дефекта. Для приведения в исполнение смертного приговора в Штатах в этом году во всех случаях использовались смертельные инъекции ,передает ТАСС.

При этом в докладе отмечается, что, за исключением пандемийных 2020 и 2021 годов, 18 казней в 2022 году являются наименьшим количеством исполненных приговоров с 1991 года.

В сентябре 2022 года власти штата Алабама решили изменить способ казни осужденного после неудачной попытки введения смертельной инъекции.

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