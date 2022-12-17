 

Death Penalty Information Center: Неудачные попытки смертной казни в США в 2022 году составили 35% случаев

17.12.2022, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Попытки проведения смертной казни в США в 2022 году в 35% случаев терпели неудачу, говорится в докладе базирующейся в Вашингтоне неправительственной организации Death Penalty Information Center («Информационный центр по смертной казни»).

В докладе говорится, что из 20 попыток проведения смертной казни США в 2022 году семь завершились неудачно, что составляется ошеломительные 35%. Как утверждается, все неудачи стали следствием некомпетентности палача, несоблюдения протокола или его дефекта. Для приведения в исполнение смертного приговора в Штатах в этом году во всех случаях использовались смертельные инъекции ,передает ТАСС.

При этом в докладе отмечается, что, за исключением пандемийных 2020 и 2021 годов, 18 казней в 2022 году являются наименьшим количеством исполненных приговоров с 1991 года.

В сентябре 2022 года власти штата Алабама решили изменить способ казни осужденного после неудачной попытки введения смертельной инъекции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / “Я говорю: “Делай то, что я хочу”. Но ты же могла ответить “нет”. Жолдак рассказал, унижал ли он актеров

19.01.22 / В Кремле отреагировали на приглашение Эрдогана о переговорах Путина и Зеленского в Турции

31.03.21 / Чижов указал на озабоченность ЕС ослаблением влияния в мире

04.06.21 / Губернаторы новой волны обсудили повышение качества управления в регионах

15.06.22 / Украинский генерал назвал Крымский мост главной целью ВСУ

15.03.21 / Маркарова: Это моя мечта – безвизовый режим между США и Украиной

14.12.21 / Общество: “Не хочу давить на жалость”. Как школьница побеждает бюрократию

25.07.22 / Политолог обратил внимание на превращение военкоров в пропагандистов

01.09.20 / Посол США в Москве посетил находящегося в заключении американца Тревора Рида

08.07.20 / Times – президент Бразилии заразился COVID-19, но продолжает критиковать карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика