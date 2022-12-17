Может пострадать: Николаев наплевал на других и подверг семилетнюю дочь опасности

Семилетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой ходит в подготовительный класс обычной общеобразовательной школы, а в следующем году девочка отправится в первый класс. Отдавать дочь в элитное частное учебное заведение супруги не планируют. Как музыкант, так и его супруга, можно сказать, наплевали на других, которые считают, что дети знаменитостей должны посещать элитные частные учебные, где статус у всех одинаковый.

Однако Николаев и Проскурякова подвергли дочь опасности, решив отправить наследницу в обычную школу. Семейный психолог Наталья Панфилова считает, что ребенок из звездной семьи может пострадать. По словам специалиста, если девочка среди сверстников из обычных семей начнет кичиться знаменитыми родителями, ее захотят обидеть и найти в ней какой-нибудь изъян.

Как рассказывала Проскурякова корреспонденту “Дни.ру”, она учит дочь тому, что та должна добиваться всего в жизни самостоятельно. Мол, никаких поблажек во время обучения у нее не будет. Супруги не хотят, чтобы их жизнь влияла на жизнь их ребенка. Похоже, Игорь Николаев и его жена хорошо подумали о будущем своей наследницы. Наверняка они поступили правильно.