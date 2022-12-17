 

День святой Варвары: что нельзя делать 17 декабря

17.12.2022, 0:30, Разное
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ИСТОРИЯ

Великомученица Варвара Илиопольская жила в Ливане в III веке. Она родилась в семье аристократа, представляющего интересы императора Максимина в Азии. Отец девушки был очень жестоким язычником, долгое время он держал дочь в заточении, чтобы скрыть ее красоту от посторонних глаз.

Живущая в башне дива уверовала в Христа и приняла христианство, как только отец выпустил ее из башни. Узнав об этом, мужчина пришел в ярость и разрешил властям подвергнуть дочь пыткам. Варвару в итоге обезглавили, однако ее мучителей убила молния.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Великомученица Варвара Илиопольская считается защитницей от насильственной и внезапной смерти. В день ее памяти любые ссоры, склоки, ругань, сплетни, сквернословие и драки недопустимы. Кроме того, 17 декабря женщинам стоит отказаться от домашних забот, нельзя заниматься уборкой, шитьем, готовкой. Лучше всего провести день в единении с собой и с Богом.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В День святой Варвары темнеть начинало раньше, поэтому с 17 декабря было принято чаще проводить время дома. Утром православные посещали храм, чтобы помолиться о здоровье и семейном благополучии. Для славян памятный день был очень важен, с ним было связано много примет

Считалось, что в день памяти Варвары по лесу начинал бродить старик с серой бородой, который насылал морозы, метели и снег. Так, пасмурная погода свидетельствовала о сильном снегопаде. Тусклые звезды ночью, наоборот, указывали на скорую оттепель.


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