 

Задействуем фисташки: делаем подсвечник в деревенском стиле (фото)

17.12.2022, 0:00, Разное
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Очень красиво на праздничном столе будут смотреться свечи в подсвечниках, сделанных своими руками. Материалом для них послужат скорлупки от фисташек. Хотя вы можете взять скорлупу и от других орехов. Или же разобрать на части сосновую шишку.

Что понадобится

Чтобы сделать подсвечник из ореховой скорлупы, нужно взять:

кусок картона; скорлупу от фисташек; свечу; ручку; ножницы; клеевой пистолет.

Как сделать

Приложите к картону круглый предмет, диаметр которого в три раза больше диаметра свечи. Обведите его ручкой.

Ножницами вырежьте из картона круг.

В центр картонного круга поместите свечу и тоже обведите ее ручкой.

По краю проведенной окружности при помощи горячего клея приклейте ряд фисташковых скорлупок. Так вы обозначите место, в котором будет стоять свеча.

Далее скорлупу продолжайте приклеивать острыми кончиками вверх. Все скорлупки должны плотно прилегать друг к другу.

Покройте всю поверхность картона, а затем при необходимости заполните промежутки, если таковые окажутся. Внутренняя часть должна оставаться открытой. Поставьте на середину свечу.

У вас получится оригинальный подсвечник, выполненный в деревенском стиле.

Такую креативную поделку вы можете сделать и в качестве подарка своим друзьям.


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