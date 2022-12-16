Партнёрство Китая и России бьёт рекорды вопреки давлению Запада

Председатель КНР Си Цзиньпин налаживает более тесное всестороннее экономическое партнёрство с Россией вопреки давлению Запада во главе с США, пишет The Wall Street Journal. Провозгласив «безграничное» партнёрство с Россией, китайский лидер проявляет солидарность с Владимиром Путиным в готовности решительно противостоять растущей американской угрозе. Враждебные действия со стороны США и их союзников против Китая способствуют сближению двух стран и уже привели к рекордному росту товарооборота, который в этом году составит $200 млрд.



AP

Лидер Китая Си Цзиньпин углубляет долгосрочное сотрудничество с Россией. В последние недели он поручил своему правительству наладить более тесные экономические связи с Москвой, что привело к укреплению торговых отношений двух стран и помогло российской экономике устоять перед давлением со стороны Запада. По словам источников, среди таких мер — увеличение китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, расширение совместных энергетических партнёрств в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, такую как железные дороги и порты. РФ и Китай также проводят больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах, что помогает оградить их от будущих санкций и обеспечить более широкое обращение китайской валюты, пишет The Wall Street Journal.

Партнерство Китая с Россией помогло защитить Москву от экономических последствий западных санкций. РФ и Китай долгое время стремились ослабить влияние США в мире, и эта общая цель в последние годы привлекла к себе более пристальное внимание, поскольку обе страны обрели уверенность в том, что они могут изменить международный порядок, который обе стороны считают предвзятым в пользу Запада и его союзников. Давнее восхищение председателем Си Россией и Владимиром Путиным усилило его стремление укрепить связи с северным соседом Китая. Ожидается, что 69-летний китайский лидер посетит Москву в следующем году, что станет 40-й по счёту личной встречей двух лидеров, пишет The Wall Street Journal.

Между тем Китаю по-прежнему нужны западные технологии и тесные связи с другими иностранными державами, чтобы реализовать своё стремление обогнать США как крупнейшую экономику мира. Пришедший к власти в 2012 году председатель Си также сталкивается с проблемами дома из-за худшего за последние десятилетия экономического спада в Китае и жёстких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отмечает издание.

Накануне государственного визита Си Цзиньпина в Россию в 2013 году, его первой зарубежной поездки в качестве главы Китая, Владимир Путин отметил, что между двумя странами налаживаются особые отношения. Оба лидера разделяли схожие взгляды на восстановление былой славы своих стран. «У меня такой же характер, как у вас», — заявил Си Цзиньпин президенту РФ во время визита в Москву. Придя к власти, Си стремился изменить структуру руководства Китая, приблизив её к «путинской модели», понизив статус могущественного Постоянного комитета Политбюро, что, в свою очередь, дало ему больше полномочий. Отказ Пекина присоединиться к антироссийским санкциям Запада привёл к тому, что некоторые секторы российского бизнеса, в том числе производители электроэнергии и сельскохозяйственных товаров, всё больше зависят от китайских рынков и финансирования, пишет автор статьи.

Торговая война Трампа против Китая помогла азиатской стране ещё больше сблизиться с Россией. В начале лета 2019 года Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения и ввёл новые карательные тарифы на китайские товары. Поскольку Пекин резко сократил закупки американской сои и других сельскохозяйственных продуктов во время торгового конфликта, Китай обратился за помощью к России. По данным китайской таможни, товарооборот между Китаем и Россией резко вырос: c $95,3 миллиардов в 2014 году до $146,9 миллиардов — в прошлом. В этом году ожидается, что он достигнет рекордных $200 млрд. Сырая нефть составляет половину всего российского импорта Китая, и РФ всё больше зависит от своего южного соседа в области электроники, такой как вещательное оборудование и компьютеры. Пекин на протяжении многих лет также позиционировал себя как партнёр в разработке нефтегазовых проектов в арктической зоне России, пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным SWIFT, в июле РФ стала третьим по величине рынком для платежей в юанях за пределами материкового Китая. Для сравнения, ещё в феврале РФ даже не попала в список 15 крупнейших рынков юаня. «Газпром» недавно заявил, что начнёт рассчитываться в юанях и рублях за поставки природного газа, а банк ВТБ сообщил, что запускает денежные переводы в Китай в юанях, подчёркивает The Wall Street Journal.

В конце 2021 года Пекин начал планировать саммит после того, как Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале. В то время западные страны, включая США, Великобританию и Канаду, закладывали основу для дипломатического бойкота Игр из-за нарушений прав человека в Китае. Эти действия привели Пекин в ярость и побудили председателя Си сделать смелое заявление об отношениях Китая с Россией, провозгласив, что партнёрство между странами «не имеет границ», послав сигнал о том, что обе страны решительно противостоят тому, что они считают растущей американской угрозой, резюмирует The Wall Street Journal.