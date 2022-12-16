Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки якобы из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей

В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.

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