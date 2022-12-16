Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик: В Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству – виновна в этом Россия

Доступ к воде, отоплению, электричеству в Донецке чрезвычайно ограничен, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Официальный представитель генсека ООН отметил, что, по данным источников всемирной организации, в Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству. Он также сообщил, что за последние 24 часа атаки привели к гибели и ранениям многих людей на подконтрольной РФ территории, передает ТАСС.

Дюжаррик констатировал, что, согласно сообщениям гуманитарных сотрудников, в последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в районе Донецка. Он также отметил, что десятки гражданских лиц погибли и были ранены, боевые действия привели к повреждениям десятков домов, как и школ, детских садов, больниц, объектов энергетической инфраструктуры.

В пятницу утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, под обстрел со стороны ВСУ в Донецке попала маршрутка. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за мощнейшим ударом ВСУ по Донецку.

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