Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик: В Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству – виновна в этом Россия

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16.12.2022, 23:25, Новости дня
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Доступ к воде, отоплению, электричеству в Донецке чрезвычайно ограничен, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Официальный представитель генсека ООН отметил, что, по данным источников всемирной организации, в Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству. Он также сообщил, что за последние 24 часа атаки привели к гибели и ранениям многих людей на подконтрольной РФ территории, передает ТАСС.

Дюжаррик констатировал, что, согласно сообщениям гуманитарных сотрудников, в последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в районе Донецка. Он также отметил, что десятки гражданских лиц погибли и были ранены, боевые действия привели к повреждениям десятков домов, как и школ, детских садов, больниц, объектов энергетической инфраструктуры.

В пятницу утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, под обстрел со стороны ВСУ в Донецке попала маршрутка. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за мощнейшим ударом ВСУ по Донецку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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