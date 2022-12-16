Постановление в «Официальном журнале ЕС»: Евросоюз запретил бизнесу покупать компании энергетического сектора России

Евросоюз запретил европейскому бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России, следует из постановления о введении девятого пакета санкций, опубликованного в «Официальном журнале ЕС».

Постановлением о введении очередного пакета санкций ЕС против РФ «за нарушение территориальной целостности Украины» запрещается приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или органе, зарегистрированном или учрежденном в соответствии с законодательством РФ или любой другой третьей страны и осуществляющем свою деятельность в энергетическом секторе России, передает ТАСС.

Кроме того, ЕС запретил создавать любое новое совместное предприятие, а также предоставлять или участвовать в договоренностях о предоставлении любого нового займа или кредита или иного финансирования, включая акционерный капитал, юридическим лицам или органам, действующим в энергетическом секторе России.

При этом, согласно постановлению, так называемым компетентным органам ЕС разрешается отступить от этих ограничений, если они сочтут необходимым обеспечить критическое энергоснабжение в пределах ЕС, а также транспортировку природного газа и нефти, включая продукты нефтепереработки, из РФ или через ее территорию в ЕС, если это не запрещено в рамках ограничений на транспортировку нефтепродуктов, которые начнут действовать с 5 февраля 2023 года. Они также могут сделать исключения из санкционного режима, если деятельность касается юридического лица, участвующего в энергетическом секторе РФ, но принадлежащего юрлицу, зарегистрированному в соответствии с законодательством государства-члена ЕС.

Ранее в пятницу Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России.

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