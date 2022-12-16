 

Стали известны последние слова отправившегося на небеса Прилучного

16.12.2022, 23:05, Разное
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Кажется, совсем недавно вся светская тусовка говорила о свадьбе Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Внимание к паре было приковано из-за того, что их отношения довольно быстро развивались. Никто не мог предположить, что актер сделает предложение избраннице, о которой рассказал публике всего несколько месяцев назад.

Злые языки поговаривали, что роман Прилучного и Брутян – не более, чем пиар. Якобы актера и брюнетку, которая, кстати, сыграла одну из ролей в сериале “В клетке”, не связывает ничего, кроме профессии. Но, похоже, это ошибочное мнение. Назло другим Павел и Зепюр демонстрировали свою чувства и давали понять: они по-настоящему любят друг друга. У некоторых сложилось впечатление, что новая возлюбленная ни на шаг не отходит от артиста.

Но, как выяснилось сегодня, Прилучный все-таки может проводить время и без избранницы. Актер снял для подписчиков в популярной социальной сети видео, находясь в салоне самолета. Рядом Зепюр они не увидели.

Перед тем, как отправиться на небеса, Павел показал зрителям машину для противообледенительной обработки борта, а потом, смотря прямо в камеру, сказал: “Похоже, нас сейчас обольют”. Это были последние слова артиста для подписчиков перед взлетом, поскольку больше он ничего в соцсети не публиковал.

Кстати, Павла Прилучного и Зепюр Брутян поздравляют со скорым пополнением. Появились слухи, что избранница актера находятся в интересном положении. Информацию о беременности пара пока не комментирует. Подробнее об этом писали “Дни.ру” ранее.


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