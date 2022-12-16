 

Заподозренного 13 лет назад в измене Бероева увидели с повзрослевшим ребенком

16.12.2022, 23:05, Разное
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Егор Бероев и Ксения Алферова вместе уже 20 лет. Их брак считают одним из самых крепких в российским шоу-бизнесе. Супруги вместе воспитывают дочь Евдокию, которая появилась на свет в 2007-м. Хотя было время, когда артисты едва не расстались из-за слухов.

13 лет назад, когда Бероев принимал участие в шоу “Ледниковый период”, его заподозрили в измене. Говорили, что актер воспылал чувствами к партнерше по льду, фигуристке Екатерине Гордеевой. Со временем разговоры поутихли, а Егор и Ксения смогли сохранить брак и не обращать внимание на сплетни.

Сейчас Бероева и Алферову сближает и общее дело. Как известно, пара 10 лет назад пара основала благотворительный фонд поддержки людей с особенностями развития “Я есть!”. В эту субботу, 17 декабря, супруги организуют праздничный вечер “Спасибо, что я здесь”. Для анонса мероприятия используется фото, на котором можно увидеть широко улыбающегося Бероева с уже повзрослевшим ребенком – подопечным его фонда.

Напомним, несколько лет назад Егор Бероев и Ксения Алферова стали опекунами парня с синдромом Дауна. Почему супруги решились на такой шаг, писали “Дни.ру” ранее.


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