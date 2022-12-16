Мнение: Поворот на Восток

В последнее время весьма популярна – в узких кругах доморощенных «экспертов» – идея, что России надо кинуть Европу и вообще Запад, где Россию «не понимают» и «не уважают», да и развернуться всей своей огромной тушей на Восток, благо, и так бОльшая часть страны на этом Востоке и находится (а если точнее – в Азии). Казалось бы – чего проще? И сразу можно убить несколько зайцев: и Западу проклятому отомстить, и приобрести громадных союзников (Индия и Китай – в совокупности почти 3 миллиарда человек, 40% мирового народонаселения!), и разжиться там всем чего душа пожелает (поскольку именно в Азии сейчас и делают всё что только можно).

Идея всем нравится своей простотой, ее, в общем, и так сама РФ пытается осуществить еще с середины «десятых», когда Путин практически впрямую объявил, что «теперь у России главным партнером будет Китай». Но… Пока что с «поворотом на Восток» всё как-то не слава богу. Складывается стойкое ощущение, что на этом Востоке Россию-то, в общем, никто особо не ждет, и восторга от ее прихода не испытывает. Причем речь не только о «больших», типа Индии и Китая, но и о «маленьких», включая даже вроде как недавно родственные бывшие республики СССР (достаточно вспомнить о резком охлаждении отношений с еще недавно вполне дружественным Казахстаном).

Да и чисто экономически для России «развернуться на Восток» – легче сказать, чем сделать. Достаточно хотя бы указать на то, что до сих пор Восток и Запад в самой России связывает… тонкая нить Транссиба (построенного еще при царе!), а этот Транссиб почти на всем протяжении – 2 (две!!) ж/д колеи!! Одна – туда, другая – обратно. ВСЁ. Кто когда-нибудь ездил поездом Москва-Владивосток, тот знает.

Но и не только это. Есть у «разворота» еще одно препятствие – психологическое. Или, если можно так выразиться – национально-психологическое. Оно как бы нематериальное, но недооценивать его силу никак нельзя – при том, что звучит оно парадоксально и в высшей степени неполиткорректно, особенно по нынешним временам.

Речь о чрезвычайном СНОБИЗМЕ русского народа. А именно: русские, при всей своей широте души и в общем отсутствии национальной спеси (местами переходящей в натуральный комплекс национальной неполноценности), на деле по не очень понятным причинам склонны относиться с пренебрежением… вообще ко всем азиатам. Это буквально с трудом скрываемое (или даже вообще нескрываемое) отношение к жителям Востока примерно как к братьям нашим меньшим. Особенно забавно, что это относится не только к среднеазиатам, но и к тем же китайцам! Это – в целом добродушное, покровительственное, но и насмешливое отношение. Про среднеазиатов – понятно, это отношение давно прорвалось в массовую культуру, типа «Нашей Раши» с их «Джавдетом и Джамшутом». Но и китайцев «глубинный народ» не щадит – у них имидж каких-то подобострастных неумех, которые выпускают сплошную «халтуру» и «китайское качество» (то есть – никакое, по мнению русского человека).

Это отношение к «Востоку» в России резко контрастирует с отношением русских к европейцам и тем же американцам – к которым у нас, при всех попытках постоянно хорохориться, относятся с почтением, невольным восхищением и несколько приниженно (речь именно об отношении «в массе», не берем индивидуальные проявления, которые, естественно, могут быть какими угодно).

И отсюда следует, что поворачиваться ВСЕРЬЕЗ на восток русскому человеку будет не только объективно тяжело, но и очень тяжело морально. Фактически это будет восприниматься в массе как необходимость идти на поклон к «чучмекам», «чуркам нерусским». Полный слом национального самоуважения. Что-то вроде знаменитой фразы Кейтеля, когда среди держав-победительниц он увидел представителей Франции: «Так что, мы еще и ЭТИМ проиграли?!!»

«Повернутый на Восток» русский человек, чувствуя спиной холодное презрение Запада, будет, переводя взгляд с одного на другого представителя бесчисленных азиатских народностей, постоянно задавать себе тот же отчаянный вопрос: «Мы проиграли и этим?!»

Да, проиграли всем.