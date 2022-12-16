Independent – «нам не нужна ещё и торговая война» — разочаровавшись в Байдене, ЕС призывает США вспомнить о партнёрстве

Западу как никогда необходимо сохранять единство, ведь на рубежах ЕС идут боевые действия, однако этому мешает политика Вашингтона, пишет The Independent. По информации издания, лидеры ЕС глубоко разочаровались в президенте США Джо Байдене, обещавшем когда-то наладить отношения с трансатлантическими партнёрами, и прямо говорят, что на фоне вооружённого конфликта им ни к чему торговая война.



AP

С момента избрания в президенты США Джо Байдена, обещавшего инициировать «перезагрузку» отношений с Евросоюзом, минуло два года — и лидеры ЕС теперь не скрывают своего разочарования американской администрацией, пишет The Independent. По информации газеты, высокопоставленные европейские чиновники говорят, что на фоне боевых действий, разворачивающихся прямо на пороге единой Европы, им совершенно не нужен ещё и конфликт с Вашингтоном — ведь, чтобы «остановить Россию», западным странам необходимо сплотиться. Между тем такому единству угрожает фактор денег, подчёркивает обозреватель издания.

«В Европе уже идёт конфликт. Торговая война — это то, что нам нужно меньше всего», — сказала в среду зампред Еврокомиссии Маргрет Вестагер в ходе заседания, на котором обсуждалась политика США по отношению к Евросоюзу. Как отмечает журналист The Independent, многие члены ЕС воспринимают решения американских властей как попытку «нечестным образом закрыть для старого и надёжного союзника доступ к прибыльному рынку США».

По информации британской газеты, основным камнем преткновения является принятый американским конгрессом закон «О сдерживании инфляции», который предусматривает выделение на соответствующие цели $369 млрд, включая субсидии для климатических технологий американского производства, — с точки зрения Брюсселя, такие субсидии будут несправедливо ограничивать европейские компании.

Трансатлантические партнёры долго гордились, что поддерживают свободную торговлю, которую не зажимают лишние субсидии и протекционизм, поэтому новыый закон европейцы восприняли как «попрание духа свободной конкуренции со стороны Америки», констатирует автор статьи. «Отдельные элементы закона «О сдерживании инфляции» рискуют создать неравные условия и подвергнуть европейские предприятия дискриминации», — предупреждала, в частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Хотя трансатлантические отношения должны были закрепить союз между ЕС и США на фоне противостояния с Россией и всё более самоуверенным Китаем, многие признаки говорят о том, что между партнёрами возник раскол и он расширяется, — рассуждает обозреватель The Independent. — Это тем удивительнее, что европейские лидеры два года назад приветствовали прибытие в Белый дом Байдена, считая, что оно обозначит возвращение к тёплым отношениям и взаимным обязательствам после четырёхлетнего периода сложных отношений при Дональде Трампе».

Хотя Брюссель и Вашингтон вступали в торговые диспуты и раньше, поощрительные меры, предусмотренные законом «О сдерживании инфляции», оказались для ЕС особенно нерпиятными: так, американцы, приобретающие электромобили, смогут в соответствии с законом рассчитывать на налоговую субсидию в размере до $7,5 тыс. — в том случае, если в автомобиле будет использоваться батарея североамериканского производства, сделанная из сырья, добытого или переработанного на континенте.

Брюссель уже обозначил устами фон дер Ляйен намерение вступить в «гонку субсидий»: председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС необходимо принять собственный аналогичный закон, и пообещала, что озвучит первые конкретные предложения в этом направлении уже в следующем месяце, пишет The Independent. Между тем Евросоюз также может отреагировать на действия американских партнёров жалобами во Всемирную торговую организацию или же введением санкций, отмечает журналист издания.

По информации газеты, Байден уже признал, что в закон «О сдерживании инфляции» закрались определённые «сбои», а в ходе визита в США президента Франции Эммануэля Макрона заверил союзников, что его администрация может «кое-как поднастроить» нормативный акт, дабы удовлетворить их чаяния. Между тем один из авторов закона уже заявил, что вновь выносить его на обсуждение не намерен.

«Но, поскольку Вашингтон и Брюссель уже прошли плечом к плечу через восемь раундов санкций против России, а необходимость сохранять единство с Украиной как никогда очевидна, вон дер Ляйен всё же пожелала трезво оценить ситуацию, — пишет британское издание. «Не будем забывать о картине в целом. На наших границах идут боевые действия. Сейчас не время начинать торговую войну с нашим ближайшим партнёром и союзником», — сказала она.