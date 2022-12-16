Bild – в Европе разгорается новый очаг напряжённости — Сербия ратует за возвращение своих войск в Косово

Ситуация с безопасностью на севере частично признанной республики Косово существенно ухудшилась, пишет Bild. Поступают сообщения о нападениях со стороны сербского меньшинства на косовских полицейских и сотрудников европейской миссии EULEX. Президент Сербии Александр Вучич даже выступил с требованием вернуть в регион сербских солдат и полицейских. В Европе может разгореться очередной очаг напряжённости, опасаются эксперты.



AP

Стрельба по косовским полицейским и нападения на сотрудников европейской миссии EULEX усилили напряжённость в северной части частично признанной республики Косово, где в основном проживают сербы, пишет Bild. Причиной для последних волнений послужил арест бывшего сербского полицейского. Сотни сербов вышли на улицы и соорудили уличные баррикады, заблокировав движение через два косовских пограничных пункта. По имеющейся информации, местная полиция трижды подвергалась обстрелам со стороны протестующих. Участники специальной миссии ЕС EULEX также подверглись нападениям с использованием светошумовых гранат.

В связи с происходящим руководитель немецкого контингента войск в составе так называемых «Сил для Косова» (СДК), международной группировки под эгидой НАТО, заявил о «нарастающей угрозе» и том, что «в ближайшее время» ситуация может сильно ухудшиться. По его словам, недовольство многих людей, проживающих на севере Косова, служит «постоянной основной для возможных обострений и несёт в себе потенциал для применения насилия». Он также утверждает, что Сербия использует этих граждан как «инструмент влияния».

То, что Белград поддерживает сербское меньшинство в его противостоянии с Приштиной, действительно «подливает масла в огонь», продолжает немецкое издание. Президент Сербии Александр Вучич даже потребовал вернуть в Косово 1000 сербских солдат и полицейских. Впрочем, есть мнение, что это требование всего лишь «показуха» для сербской публики. Страна не станет нападать на силы СДК, но ситуация всё равно опасная, и в Европе может разгореться очередной очаг напряжённости, считает эксперт по Балканам Кондрад Клевинг.

По его словам, в результате ухода северокосовско-сербских полицейских из состава косовской полиции на севере страны возник «вакуум безопасности», что представляет угрозу. «Сербия не только не признаёт государственность Косова, но ещё и пытается любыми способами её подорвать. В этом корень проблемы», — убеждён специалист.

При этом Москва в этом конфликте стоит на стороне Белграда, продолжает Bild. Кремль призвал урегулировать его «дипломатическими средствами», но Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, также подчеркнул, что необходимо «обеспечить права сербов». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила вину за ухудшение ситуации с безопасностью в Косове на ЕС и США и добавила, что Москва продолжит помогать Белграду в продвижении своих законных национальных интересов в регионе.

«Из-за радикальности сербской политики существование Косова в долговременной перспективе находится под угрозой. Фактическая гарантия безопасности со стороны СДК действует только в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Защитить Косово от Сербии в долговременной перспективе поможет исключительно полноправное членство страны в НАТО, — считает Клевинг. — На фоне боевых действий РФ на Украине Запад и НАТО заинтересованы в том, чтобы в альянс вступило как можно больше европейских стран. Албания уже стала членом, Черногория тоже — почему бы и Косову не стать, ведь с точки зрения политики безопасности оно нуждается в этом больше остальных?»