Арзамасова после развода в шоке от отношения Авербуха к крошке-сыну: Животное

Принято считать, что первый блин всегда комом. Эта поговорка хорошо иллюстрирует роман мужа Лизы Арзамасовой в молодые годы. Когда Илья Авербух был в браке с прежней супругой, доходил до крайностей. На ТВ его экс-жена рассказывала о любовнице, которая заявилась знакомиться к их общему сыну Мартину. С тех пор много воды утекло: после развода мужчина стал совсем другим.

Создав семью с Лизой Арзамасовой, тренер почувствовал себя счастливым. Илья Авербух по-отечески бережет молодую избранницу и обожает маленького наследника по имени Лев. Супруги ласково называют мальчика Левой и пока позиционируют не иначе как милое животное.

Недавно Лиза Арзамасова разместила в личном блоге фото, на котором Илья Авербух прижимает к себе крошку-сына. Знаменитость испытала легкий шок от трепетного отношения мужа к ребенку. Сердце разрывается, глядя на такое! Маленький Лева предстал на фото в карнавальном костюме дикого зверька, а добрый папа широко улыбался, обнимая дитя.

Поклонники поддержали Лизу Арзамасову и выразили восхищение ее мужчинами. “Волшебные и чудесные!”, “Какой интересный у Левы образ, как у настоящего льва!” —написали в комментариях пользователи Сети.