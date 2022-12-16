 

Арзамасова после развода в шоке от отношения Авербуха к крошке-сыну: Животное

16.12.2022, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Принято считать, что первый блин всегда комом. Эта поговорка хорошо иллюстрирует роман мужа Лизы Арзамасовой в молодые годы. Когда Илья Авербух был в браке с прежней супругой, доходил до крайностей. На ТВ его экс-жена рассказывала о любовнице, которая заявилась знакомиться к их общему сыну Мартину. С тех пор много воды утекло: после развода мужчина стал совсем другим.

Создав семью с Лизой Арзамасовой, тренер почувствовал себя счастливым. Илья Авербух по-отечески бережет молодую избранницу и обожает маленького наследника по имени Лев. Супруги ласково называют мальчика Левой и пока позиционируют не иначе как милое животное.

Недавно Лиза Арзамасова разместила в личном блоге фото, на котором Илья Авербух прижимает к себе крошку-сына. Знаменитость испытала легкий шок от трепетного отношения мужа к ребенку. Сердце разрывается, глядя на такое! Маленький Лева предстал на фото в карнавальном костюме дикого зверька, а добрый папа широко улыбался, обнимая дитя.

Поклонники поддержали Лизу Арзамасову и выразили восхищение ее мужчинами. “Волшебные и чудесные!”, “Какой интересный у Левы образ, как у настоящего льва!” —написали в комментариях пользователи Сети.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04.22 / Незаконная, драконовская и дорогая — ООН осудила схему Лондона по отправке беженцев в Руанду

21.02.22 / Скандалы: Другая жизнь «Республики»

31.07.22 / Власти Хайнаня выпустили новую редакцию Белой книги о создании портов свободной торговли

12.11.20 / Мнение: В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

28.09.21 / Пока нет холодов, их еще рано отправлять в отставку: как вписать в свой осенний образ такие элегантные бермуды

05.09.21 / Микрофинансовые организации предлагают работодателям выплачивать зарплату раз в год

20.01.21 / Скандалы: «Навальный имитировал отравление по указке «Дядюшки Сэма»

06.03.21 / Потолок московского офиса организации по защите прав нелегальных мигрантов обвалился из-за некачественного ремонта

21.07.22 / По программе реновации начали переезжать еще 1,4 тысячи москвичей

24.03.21 / Мнение: Зеленский подставил Украину под удар Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика