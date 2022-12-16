“Скоро станет бабушкой”: потерявшая голову 13-летняя дочь Брежневой объявила о важном событии

В 2009 году Вера Брежнева родила от бизнесмена Михаила Кипермана, который тогда был ее мужем, дочь Сару. Кажется, что это было недавно, но прошло уже 13 лет. На днях наследница певицы отметила день рождения. Девочка организовала шумную вечеринку, на которой присутствовал ее возлюбленный. Дочь артистки делилась в соцсетях снимками с торжества.

Интернет-пользователей очень удивили романтические отношения Сары, ведь в таком возрасте, по их мнению, еще рано “дружить” с мальчиками. Впрочем, некоторых это нисколько не впечатлило. “Берет пример с матери”, “Рано созрела, скоро Вера станет бабушкой”, – пишут в Сети.

Сара, потеряв голову, не стесняется говорить о своих чувствах к парню, который, очевидно, старшее ее. Недавно она объявила о важном событии. Якобы она уже один год встречается с тем юношей. “Любовь моя”, – кричит во всеуслышанье 13-летняя дочь знаменитой певицы.

И если в личной жизни Сары все хорошо, то сама Вера Брежнева, кажется, не может похвастаться тем же. Говорят, артистка после бегства из России развелась (или разводится) с композитором Константином Меладзе. Подробнее об этом писали “Дни.ру” ранее.