Соня Присс о силе уборки, иронии судьбы и феномене фильма “Елки”

В этом году вы вновь вернулись к своему персонажу из фильма “Елки”. Расскажите, как и когда вы узнали, что у вашей героини будет продолжение?

Узнала об этом внезапно, и была очень рада! Было здорово снова вернуться к своей киносемье, узнать продолжение истории.

В чем сложность возвращаться к старому персонажу, в частности к Юле?

Это, наоборот, всегда очень интересно. Персонаж продолжает жить в твое отсутствие, ты возвращаешься – а у него уже столько всего произошло! Вы как старые друзья, которые давно не виделись. Мы начали снимать вскоре после премьеры восьмого фильма, поэтому воспоминания были еще свежими.

В первом фильме вашим партнером стал стендап-комик Стас Старовойтов. На вопрос: посещаете ли вы стендап-концерты? Вы ответили: “Нет, мне некогда”. А на что вы всегда находите время в своем плотном графике?

Зависит от обстоятельств. Мне кажется, очень важно быть гибким – иначе в кино работать нельзя. Ты никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра. Ночные смены, подъемы в 4 утра, постоянные перелеты – тут я понимаю, что лучше пожертвовать , скажем, занятием английским ради лишнего часа сна. В выходные стараюсь доделать все “хвосты”, выделить время на спорт. Бывает, все наваливается сразу, и не знаешь, за что хвататься. Мой лозунг такой: ” В любой непонятной ситуации – начни уборку!” (смеется). Даже если ты в этот момент находишься в самолете: значит делай уборку в своем телефоне. Да где угодно! Это здорово помогает очистить сознание, прийти в себя.

Чем лично вы объясняете народную любовь к фильмам “Елки”?

“Ёлки” – это уже новогодняя традиция. А персонажи “из жизни” всегда находят отклик у зрителей, потому что они живые, настоящие. Люди узнают в них себя, тянутся к ним.

Вы в прошлом году в соцсети вы выставили ролик thank you 2021. За что в карьерном плане благодарны 2022?

Я всегда мечтала поработать в комедии, и в этом году мне предоставилась такая возможность. Это будет эксцентричный проект с очень интересным сюжетом и прекрасным актерским составом. Съемки ещё не завершены, поэтому пока это секрет.

Вы учились в Санкт-Петербурге, а также у вас был опыт обучения в Америке. В чем главная разница в актерской профессии там и тут?

Разница в школах. Хотя это очень сложный вопрос. Мой мастер (С.Д. Черкасский) написал несколько книг на эту тему. В классе актерского мастерства в американском колледже нам выдали учебник. Я открыла его в надежде познать азы американской актерской школы, а там главы про К.С. Станиславского, М. Чехова. Я была единственная русская в классе, поэтому ко мне педагог – поклонница русской школы – относилась с особым трепетом. Конечно же, мне сразу дали играть Нину Заречную в “Чайке”. Вернувшись в Россию, я поступила в театральную академию в Питере – и мастер (помимо классической школы) давал нам и американскую. Такая ирония судьбы получилась. Мы очень много занимались по методу Ли Страсберга, мастер приглашал к нам лучшего педагога из США – Лолу Коэн. На самом деле, все направлено на изучение себя как актера: каждый выбирает технику, которая работает лично для него.

Уже решили как будете отмечать Новый год?

Обычно не планирую такие вещи: я за спонтанность. Но в этом году буду отмечать в узком кругу близких людей. Желаю всем счастливого Нового года! Пусть он будет наполнен добром и светом.