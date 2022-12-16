Показан жених Волочковой – Личное мнение

После того, как я похвалила хороший вкус нового жениха Волочковой из-за его приверженности автомобилю Майбах, Настя решилась его показать, но заявила, что и у неё тоже есть Майбах.

«Меня возит мой любимый. Он не разрешает мне ездить на моём «Майбахе»



Фото: Соцсети

Видимо, Настя хочет, чтобы я и её похвалила. Ну, хорошо, Настя, давай и тебя похвалю.

Дожив до 46 лет, Волочкова сохранила растяжку. Ходит в спортзал и хорошенько растягивается:

https://t.me/lenamiro/12709

Молодец, Настя!

Ну, а теперь — снова о женихе.

Вот лично я думала, что новый жених Волочковой не будет обладать никакими другими достоинствами, кроме хорошего вкуса. Понятно, что одно это уже — немало, но Насте повезло ещё больше.

Жених у неё статусный, раз может нанять для поездок Майбах.

Понятно, что на вкус и цвет товарищей мало, но лично мне понравился на мужчине пиджак в рубчик серого цвета. Но ещё лучше — глаза. Если кто-то скажет, что они красные, то это видимо от слёз счастья, что он наконец встретил Настю.

Мужчина не молодой, но и не старый. Борода ухожена, брови — не могу рассмотреть — кажется выщипаны.

Волочкова считает, её новый суженый похож — Наталья, только спокойно! — на Николая Второго.

Ну, есть что-то общее, не находите?

Рады за Настю?

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