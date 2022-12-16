Пхеньян сделал новый шаг к усовершенствованию своих МКБР

Северная Корея сообщила об успешных испытаниях твердотопливного ракетного двигателя повышенной мощности, пишет The Washington Times. По информации издания, такие испытания являются серьёзным шагом к усовершенствованию северокорейских межконтинентальных ракет: в случае успеха Пхеньян получит более маневренные и менее заметные МКБР.



AP

Северокорейские государственные СМИ сообщили, что Пхеньян в четверг завершил испытания твердотопливного ракетного двигателя повышенной тяги для нового стратегического оружия — а это значит, что КНДР может вскоре обзавестись арсеналом сложных для обнаружения межконтинентальных баллистических ракет повышенной маневренности, способных наносить удар по территории США, пишет The Washington Times.

Как уточняется в материале издания, северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) передало, что состоявшееся в четверг «статическое огневое испытание» нового двигателя стало первым тестом такого рода в истории страны и обеспечило «надёжный научно-технический задел на развитие ещё одного стратегического оружейного комплекса нового типа». В сообщении агентства также упоминалось, что двигатель оснащён технологиями управления вектора тяги.

По мнению обозревателя WT, под этим новым оружием почти наверняка имеется в виду твердотопливная МКБР — во всяком случае, такая ракета фигурировала в списке высокотехнологичных вооружений, которые Ким Чен Ын пообещал разработать в начале прошлого года. Среди перечисленных тогда Кимом разработок также были ракета с разделяющейся головной частью, ядерные ракеты подводного пуска и спутники-шпионы, отмечает журналист.

Испытания нового двигателя свидетельствуют о том, что Пхеньян всерьёз намерен воплотить обещания северокорейского лидера в жизнь, даже несмотря на экономические сложности, с которыми КНДР столкнулась из-за пандемии, и многочисленные международные санкции, введённые против страны, говорится в материале WT.



«Такого испытания мы ждали уже давно. Твердотопливные ракетные двигатели большого диаметра дадут Северной Корее возможность создавать и развёртывать более крупные ракеты подводного пуска — и, что ещё важнее, более живучие и маневренные МКБР», — прокомментировал новости эксперт Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда.

«В отличие от ракет на жидкостных двигателях, ракеты с твердотопливными двигателями заправляют в ходе производства, благодаря чему их можно в случае войны запускать при прочих равных гораздо быстрее», — добавил специалист. По мнению эксперта, Пхеньян, скорее всего, проведёт дополнительные статичные испытания двигателя и доработает его, и лишь затем перейдёт к полётным испытаниям.

Как подчёркивает журналист WT, ракеты на твердотопливных двигателях сложнее обнаруживать заранее, поскольку их можно запускать без заправки, поэтому активной деятельности на стартовой площадке не видно. У Пхеньяна уже имеется растущий арсенал твердотопливных баллистических ракет малой дальности, нацеленных на ряд ключевых объектов в Южной Корее, включая военные базы США, отмечает автор.

По мнению научного сотрудника Международного института стратегических исследований Джозефа Демпси, хотя оценивать заявления северокорейской стороны по характеристикам нового двигателя сложно, первоочередное значение имеет именно упоминание об управляемом векторе тяги — а опубликованные снимки двигателя «позволяют предположить, что он оснащён поворотным соплом, которое может менять вектор тяги, по сути играя для ракеты роль руля».

Как отметил Демпси, это — гораздо более высокотехнологичный метод управления тягой, чем другие решения, которые традиционно применялись в твердотопливных ракетных двигателях северокорейского производства. «Поэтому испытания поворотного сопла могут оказаться важным технологическим этапом на пути к поставленной Пхеньяном цели по разработке твердотопливной МКБР. Вместе с тем по-прежнему неизвестно, какие ещё технические проблемы остались нерешёнными и сколько ещё остаётся до полётных испытаний», — цитирует эксперта WT.

Как напоминает обозреватель издания, Северная Корея за последние месяцы провела целую серию испытательных пусков — в частности, в прошлом месяце она запустила «Хвасон-17», самую дальнобойную из своих МКБР, находящуюся пока на стадии разработки. Отдельные эксперты считают, что Пхеньян в итоге воспользуется усовершенствованным арсеналом ракет для того, чтобы выторговать у Вашингтона ослабление санкций.