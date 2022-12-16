ФИФА отказывается транслировать обращение Зеленского о войне и мире перед финалом чемпионата мира

Международная федерация футбола решила не транслировать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года в Катаре, передаёт CNN. Впрочем, телеканал отмечает, что переговоры между ФИФА и украинской стороной ещё продолжаются.



AP

Международная федерация футбола (ФИФА) решила отклонить просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре, пишет CNN.

По словам источника телеканала, в Киеве предложили провести трансляцию выступления Зеленского перед болельщиками на стадионе в Катаре перед началом игры и были удивлены отрицательным ответом. Неизвестно, предполагалось ли, что президент выступит в прямом эфире или болельщикам покажут запись его речи.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — заявил источник.

Вместе с тем отмечается, что переговоры между ФИФА и украинской стороной продолжаются. CNN обратился в федерацию футбола за комментарием, но не получил ответа.

Как отмечает телеканал, просьба хотя и необычная, но в ней нет ничего удивительного. Киев неоднократно пытался использовать крупные мировые события, независимо от их тематики, чтобы привлечь внимание мировой общественности к конфликту на Украине. Зеленский выступал по видеосвязи на нескольких мероприятиях: от саммита «Большой двадцатки» до вручения премии «Грэмми» и Каннского кинофестиваля.