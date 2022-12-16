 

ФИФА отказывается транслировать обращение Зеленского о войне и мире перед финалом чемпионата мира

16.12.2022, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международная федерация футбола решила не транслировать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года в Катаре, передаёт CNN. Впрочем, телеканал отмечает, что переговоры между ФИФА и украинской стороной ещё продолжаются.


AP

Международная федерация футбола (ФИФА) решила отклонить просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре, пишет CNN. 

По словам источника телеканала, в Киеве предложили провести трансляцию выступления Зеленского перед болельщиками на стадионе в Катаре перед началом игры и были удивлены отрицательным ответом. Неизвестно, предполагалось ли, что президент выступит в прямом эфире или болельщикам покажут запись его речи.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — заявил источник.

Вместе с тем отмечается, что переговоры между ФИФА и украинской стороной продолжаются. CNN обратился в федерацию футбола за комментарием, но не получил ответа.

Как отмечает телеканал, просьба хотя и необычная, но в ней нет ничего удивительного. Киев неоднократно пытался использовать крупные мировые события, независимо от их тематики, чтобы привлечь внимание мировой общественности к конфликту на Украине. Зеленский выступал по видеосвязи на нескольких мероприятиях: от саммита «Большой двадцатки» до вручения премии «Грэмми» и Каннского кинофестиваля.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Участники автомобильного крестного хода «За трезвость» лишены водительских прав за отказ от медосвидетельствования

22.04.21 / Французские коммунисты собрали деньги на замену головы В.И.Ленина в Мавзолее

04.12.22 / Туры в Таиланд за 50 тысяч снова стали реальностью для россиян

15.06.22 / Сон рядом с партнером может влиять на то, насколько хорошо мы себя чувствуем, когда просыпаемся

02.03.22 / Мэр города Жолквы в Львовской области “вылавливает” беженцев-мужчин

31.05.21 / BMW X7 Dark Shadow Edition дразнят; Скоро запуск в Индии

27.08.22 / Не бреют ноги леди, чтоб грели, как у йети

07.12.21 / В Арабских Эмиратах рабочую неделю сократили до четырех с половиной дней

15.01.22 / На рейсах “Победы” начали передавать за проезд пилотам

17.06.21 / Как стать принцессой гранжа: уроки стиля от Зои Кравиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика