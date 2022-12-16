Победители в законе

Дума решила «простить» преступления на присоединенных территориях. Если они совершены в «интересах России».

15 декабря некоторые СМИ «заметили», что Думой в первом чтении принят закон, «снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на присоединенных к РФ территориях Украины, если они были совершены ради защиты интересов России». В действительности проект был принят еще 13 декабря, а комментарии следуют скорее принципу «Из Назарета может ли быть что доброе?..»

Проект в самом деле был внесен дружной командой Клишаса и Крашенинникова, но он в целом укладывается в логику конституционного закона о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, который был принят еще 4 октября. Тем, кто готов с этой логикой согласиться, понятно, что в бытность этих областей признаваемой РФ территорией Украины там совершались какие-то преступления, которые наказуемы и в России, — следовательно, необходимо определить изменившийся порядок следствия и судопроизводства по этим делам, на что в целом и направлен законопроект.

Вопросы в его тексте в такой логике вызывает только часть 2 статьи 2, которая сформулирована так:

ЦИТАТА

«Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного УК РФ, но было направлено на защиту интересов РФ, ДНР, ЛНР либо охраняемых законом интересов граждан, или организаций РФ, ДНР, ЛНР, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области».

Речь идет только о преступлениях, совершенных до 30 сентября — даты, которую авторы проекта высчитали как день присоединения новых территорий к РФ.

Поскольку «интересы РФ и др.» никак не определены, это в самом деле открывает некоторый простор «правоприменительным органам новых субъектов» в плане прекращения неких преступлений «патриотической направленности», совершенных, прежде всего, российскими военнослужащими (или членами ЧВК),

хотя пока трудно представить себе, что это может быть такое.

О бытовых убийствах или изнасилованиях речь официально не идет, а в той зоне, которая может охватывать насильственные действия, так или иначе связанные со специальной операцией, надо четко различать

воинские (дезертирство, неисполнение приказа и др.)

и военные преступления.

Всякое национальное государство вольно прощать только воинские преступления своих граждан, а военные (они же преступления против человечности) подпадают под юрисдикцию международного трибунала или судов той страны, на чьей международно-признанной территории они совершены.

Убийство рядовым солдатом противника в бою, в ситуации, когда или ты его, или он тебя, — по общему принципу не является преступлением, поскольку от рядового нельзя требовать понимания справедливости или несправедливости военной операции в целом, и ответственность должна лежать на командирах и политическом руководстве. Но убийство мирных граждан, пленных или тем более изнасилование и пытки — это либо общеуголовное, либо военное преступление, и никак иначе они квалифицированы быть не могут.

Другой вопрос, что исторически, то есть не де-юре, а де-факто — такая ответственность наступает для побежденных, а победители в лучшем случае судят себя только сами. Но какая из сторон в какой позиции окажется в этом конфликте, в последнюю очередь будет зависеть от проекта, предложенного гг. Клишасом и Крашенинниковым.

Леонид Никитинский,

обозреватель «Новой газеты»

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