Из петербургского музея угнали броневик Ленина

В полицию Петроградского района Санкт-Петербурга с заявлением о краже обратился директор Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Мужчина сообщил, что ночью из музейного хранилища был похищен уникальный экспонат – броневик, с которого в 1917 году выступал Владимир Ленин.

В музей немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которой удалось установить обстоятельства происшествия.

В 5 часов утра 16 декабря неизвестный мужчина проник в помещение, в котором хранился бронеавтомобиль. При себе у него были две канистры с бензином и набор инструментов. Он заправил броневик, прогрел мотор, а затем беспрепятственно покинул музей.

– Введённый план-перехват не дал результатов, по оперативной информации похищенное транспортное средство выехало из Петербурга в день преступления, – рассказали в органах.

Как стало известно «Фонтанке», броневик мог быть угнан по заказу коллекционера из Финляндии. По данным журналистов, год назад житель Хельсинки предлагал Музею артиллерии продать ему раритет, но получил отказ. Тогда он обратился к петербургским антикварам, которых просил «неформально поспособствовать решению вопроса».

– Все нормальные люди ему отказали, но этот финн вполне мог найти кого-то, кто согласился бы организовать кражу. Если это так, то скоро броневик будут пытаться вывезти из России, – сообщил источник издания.

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