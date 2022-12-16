“Какой же злой рот”: заявившая о разводе Ковальчук склонилась над стаканом с уродливым лицом

В российском шоу-бизнесе немало пар, которым то и дело приписывают расставание. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков регулярно становятся жертвами грязных слухов. По словам ненавистников, распад звездной семьи неминуем. При этом супруги не раз заявляли, что развод в их планы не входит.

Так или иначе в личном блоге Юлия Ковальчук редко публикует фото и видео с мужем. Все чаще она предстает перед камерой в одиночку, да и Алексей Чумаков не горит желанием сниматься. Артист буквально бросил жену в ее пристрастии к лайкам и многочисленным реакциям.

Певица дает понять, что и без избранника чувствует себя счастливой. Недавно она опубликовала в Сети видео с прогулки. После этого жесткие критики обесценили красоту ее внешности. “Какой же злой рот, даже при улыбке холод от лица… бррр…” — написал один из пользователей в комментариях.

Однако позитивную жену Алексея Чумакова сложно задеть за живое и обидеть. С утра пораньше она показала в профиле, что значит по-настоящему уродливое лицо. Юлия Ковальчук разместила фотографию своего завтрака то ли в шутку, то ли в ответ на колкости. Блондинка склонилась над стаканом возле жутковатой рожицы из ягод на тарелке.