 

Пережившая смерть ребенка Захарова молит о спасении еще одного малыша: Просим поддержки

16.12.2022, 20:25, Разное
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В 2011 году Елена Захарова переживала страшное – умерла ее восьмимесячная дочь Анна-Мария. Причиной стала менингококковая инфекция. Практически сразу после кончины малышки актрису бросил муж. Черная полоса, конечно, подкосила артистку, но она благодаря работе смогла справиться с утратой дочери и расставанием.

А еще Елена занимается благотворительностью. Она нередко помогает собирать деньги для больных детей. Россияне, зная об отзывчивости актрисы, обращаются к ней. Например, недавно артистку попросили разместить объявление о спасении еще одного малыша, которому требуется операция по восстановлению слуха и реконструкции ушной раковины. “Елена, просим вашей поддержки”, – обратились к 47-летней звезде родные больного мальчика.

Захарова опубликовала объявление о сборе средств для малыша в своем аккаунте в популярной социальной сети. Теперь и актриса, можно сказать, молит народ о спасении мальчика.

Напомним, в 2017-м Елена Захарова стала мамой во второй раз. У нее снова родилась девочка. Недавно она отметила пятый день рождения наследницы, поделившись снимками с торжества в социальной сети.


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