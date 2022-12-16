Мнение: О росте успехов Украины против российских ударов по энергетике… «Ленд-лиз» помогает?

Креативность выручает ВСУ. Это уже заметно. Российские удары по украинской энергетике отражаются с каждым разом всё успешнее. Вот сегодня, например, по данным украинской стороны, было сбито 60 ракет из 76 запущенных. Это уже близко к 80%-му поражению. А ведь начинали украинские силы ПВО с 50-60% в октябре.

Рост, согласно отчётности командования ПВО, вполне заметный, а ракеты у РФ всё больше и больше заканчиваются, судя по сводкам ГУР МОУ.

В чём причина такой успешной адаптации Украины к российским действиям?

В умении креативность и обходиться малыми ресурсами, ожидая нового «подгона» от западных партнёров. Ну и «ленд-лиз» работает. Особенно тот, что «от России».

Вот, например, очень креативное решение.

Как сообщил экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко, изобретательные украинцы для борьбы с дронами создают мобильные группы с пулемётами на пикапах. К примеру, бойцы 251-го отдельного батальона теробороны дооборудовали легковой автомобиль установкой с пулемётом, получив ещё и высокую мобильность.

Сама установка — пример «ленд-лиза от России». Такие «спарки» из «Максимов» применялись в РККА ещё в начале 1930-х. А затем Николай Токарев разработал и счетверённую установку. Но она пока на кадрах ВСУ не засветилась. Нечто подобное, к слову, применяли и бойцы запрещённого в РФ террористического ИГИЛ-а в Сирии. Украинцы весьма творчески перенимают их опыт под имеющуюся материальную базу.

Ну и результат — налицо.

60 сбитых ракет из 76-ти. Правда, оставшиеся 16 нанесли примерно 25 попаданий по энергообъектам только в Запорожье и на Киевщине, из-за чего без света остались десятки тысяч человек. Но то — такое… И вообще, арифметика — «москальская лженаука». А то, что теперь ДТЭК во время воздушной тревоги будет заранее отключать электроэнергию в Киевской области и, возможно, в других регионах страны, так это лишь для введения противника в заблуждение.

Ну и ещё для того, чтобы срабатывание систем аварийной защиты при попадании сбитых крылатых ракет и «Гераней» по трансформаторам и подстанциям не вызывало критических перегрузок в остающихся сегментах ОЭС. Тоже показатель доверия энергетиков к эффективности украинской «креативной» ПВО. Последствия же атаки — вот здесь.

Тем временем главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist, ориентированном на западного читателя, также весьма откровенно оценивает результаты: «Мне кажется, что мы… балансируем на тонкой грани. И если [электросети] будут разрушены… вот тогда солдатские жёены и дети начнут замерзать. И такой сценарий возможен. В каком настроении будут бойцы, представляете? Можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий без воды, света и тепла?».

Да, это жёстко. И «негуманно». Но… уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. ©

Если Россию вовсю называют «варварами» и «террористами», с чего её проявлять гуманизм? Не зачтётся. И в итоге чем сильнее Владимира Путина загоняют в угол, тем менее избирательным он становится в выборе методов. Спираль насилия раскручивается, приводя к тому, что остаться должен только один ©

И в этой ситуации а что ему терять-то уже?

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