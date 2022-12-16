 

Мнение: Могильщик Кудрин

16.12.2022, 19:45, Разное
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Очаровательная Катя Винокурова очаровательно интересуется у себя в Телеграме:

“Извините, пожалуйста, а Алексей Кудрин сможет, наконец, исправить криворучек из ВК и обратно сделать Яндекс Яндексом? Очень раздражает.
А еще вернуть на главный сервис пробки и убрать навязчивый баннер делать яндекс основным?
Ну и в идеале выгнать всю команду ВК на мороз от нашего Яндекса?”

Нет, Катя, увы. Кудрин пришел в Яндекс вовсе не за этим. Его приход ознаменовал раскол и огосударствление “русской части Яндекса”, что в переводе означает “уничтожение” (русское государство уничтожает всё, что огосударствляет). Другими словами – Кудрин пришел в Яндекс не как спаситель, а как могильщик. Скоро Яндекс умрет.

Мир его праху, как и праху всего русского IT.

Источник: Размышления вольного социолога


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