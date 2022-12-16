Мнение: Могильщик Кудрин

Очаровательная Катя Винокурова очаровательно интересуется у себя в Телеграме:

“Извините, пожалуйста, а Алексей Кудрин сможет, наконец, исправить криворучек из ВК и обратно сделать Яндекс Яндексом? Очень раздражает.

А еще вернуть на главный сервис пробки и убрать навязчивый баннер делать яндекс основным?

Ну и в идеале выгнать всю команду ВК на мороз от нашего Яндекса?”

Нет, Катя, увы. Кудрин пришел в Яндекс вовсе не за этим. Его приход ознаменовал раскол и огосударствление “русской части Яндекса”, что в переводе означает “уничтожение” (русское государство уничтожает всё, что огосударствляет). Другими словами – Кудрин пришел в Яндекс не как спаситель, а как могильщик. Скоро Яндекс умрет.

Мир его праху, как и праху всего русского IT.