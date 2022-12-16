Как изменились актеры сериала “Не родись красивой” спустя 16 лет

Нелли Уварова (Екатерина Пушкарева)

Помощницу президента компании «Зималетто» сыграла Нелли Уварова. Ее персонаж был воплощением умной и трудолюбивой девушки, которая совсем не дружит с модой и косметикой. Для молодой начинающей артистки это было настоящим толчком в развитии её карьеры. Но слава принесла не только положительные моменты в жизнь Уваровой. Еще во время съёмок она вышла замуж за режиссера, но из-за плотного графика актриса фактически не появлялась дома, именно это стало причиной их расставания.

Долгое время Нелли не появлялась на тв-экранах, так как отдала предпочтение театру. Но недавно стало известно об одной из главных ролей в одном из нашумевших проектов, сперва фанаты даже не узнали ее, так как от прежней «Кати Пушкаревой» не осталось ничего общего, теперь она яркая и стильная блондинка. В личной жизни у Уваровой все прекрасно. Совместно с мужем, (он также является актером), пара воспитывает двоих детей: сына и дочь.

Нелли Уварова и Юлия Куварзина Нелли в новом сезоне сериала “Содержанки”Григорий Антипенко (Андрей Жданов)

Главный ловелас сериала и любимец телезрительниц – Андрей Жданов. Он поражал порой своими поступками, но многие поклонницы были готовы простить это за его харизматичность. Но, к сожалению, актер стал заложником одной роли. Все следующие предложенные роли были схожи с персонажем сериала из «Не родись красивой». Тогда актер решил реализовать все свое мастерство в театре им. Вахтангова.

Интересным фактом является то, что на съёмках комедии о жизни компании «Зималетто» Андрей начал отношения со своей коллегой, Юлией Такшиной. Вскоре у пары появилось двое сыновей, но после 6-летних отношений они расстались.

Григорий Антипенко с семьей Юлия Такшина (Виктория Клочкова)

Для актрисы роль секретарши также стала прорывом в карьере, но если для многих ее коллег персонаж в сериале стал клеймом в карьере, то для Такшиной это не стало проблемой. Девушку можно увидеть более чем в 50 проектах. Как мы уже успели рассказать, актриса была в отношениях с Григорием Антипенко, сейчас бывшая пара в дружеских отношениях. Еще стоит заметить, что за 16 лет Юлия Такшина ни капельки не изменилась, скорее всего актриса знает тайну сохранения молодости!

Юлия Такшина ничуть не измениласьПетр Красилов (Роман Малиновский)

Еще до проекта «Не родись красивой» актер был известен зрителям по одной из главных ролей в сериале «Бедная Настя». Как и многие его коллеги из сериала, актер выбрал работу в театре, и на тв его можно увидеть крайне редко. В личной жизни Красилова тоже не все гладко. Актер был дважды женат. С последней женой, актрисой Ириной Шербенко он развелся в 2021 году.

Ольга Ломоносова (Кира Воропаева)

Если бы не один несчастный случай, то Ольгу мы могли бы видеть в балетной труппе театре им. Станиславского. Но как-то во время отдыха в горах актриса повредила ногу и о карьере балерины ей пришлось забыть. Тогда Ломоносова поступила в Щукинское училище, и именно с этого периода начался ее актерский путь. После роли невесты Жданова, Ольга сыграла в таких картинах, как: «Объект 11», «Высший пилотаж», «Черные кошки», «Крестный», «А зори здесь тихие», «Гражданин Никто», «Водоворот», «Анатомия сердца», «Ледяной демон» и другие.

Еще в студенческих временах актриса пожертвовала своей карьерой в Германии из-за первой любви. Сейчас же Ольга в отношениях с актером Павлом Сафроновым, у пары уже трое совместных детей.

Илья Любимов (Александр Воропаев)

Довольно истеричного и грубого брата Киры Воропаевой сыграл Илья Любимов. Как и для его коллег роль принесла Илье признание среди зрителей и востребованность у режиссеров. Среди известных картин с участием актера: «Волк», «Отель Элеон», «20 сигарет», «Неадекватные люди» и другие.

Более 10 лет назад Илья узаконил свои отношения с коллегой по сцене – Екатериной Вилковой. У супругов двое прекрасных детей: сын и дочь. Екатерина очень часто делится семейными фотографиями в своих социальных сетях.

А погрузиться в ностальгию и вспомнить, как развивалась жизнь сотрудников компании «Зималетто» можно по будням в 9:00 на СТС Love!