Так символично: лучшие подарки на год Черного Водяного Кролика

КРУГОМ ВОДА

Независимо от того, является получатель подарка представителем водного знака или нет, при выборе презента обратите внимание на синий, голубой, лазурный, цвет морской волны и тому подобные оттенки. К счастью, у брендов есть варианты на любой вкус — от одежды до гаджетов.

1. Кимоно с перьями, Zarina. 2. Солнцезащитные очки, Mykita (Lamoda). 3. Подводка-лайнер B.Color, 7DAYS. 4. Кольцо Hafsa, Gilan. 5. Жакет, DIEGO M. 6. Серьги, Parure Atelier. 7. Мюли, Max Mara (BoscoVesna). 8. Бокал “Оптик”, Moser (“Дом Фарфора”). 9. Сумка, Rocco Ragni (Colette Adony). 10. Декоративная наволочка Jaya Velvet, Amalia Home Collection. 11. Серьги, Tiffany & Co. 12. Одеколон Eau de Citron Noir, Hermes. 13. Браслет, UNOde50. 14. Антистресс-эссенция Dream Therapy, Faberlic. 15. Топ, STUDIO 29

ТЕМНАЯ НОЧЬ

В следующем году не стоит опасаться темных цветов, ведь Черный Кролик — существо нежное, робкое и пушистое. Удачу принесут подарки оттенка вороного крыла, графита, оникса, мокрого асфальта. Словом, палитра, наиболее близкая знакам Земли.

1. Очки, Andy Wolf. 2. Колье, J-Point. 3. Парфюмерная вода Splendida Jasmin Noir, Bulgari. 4. Платье, Barmariska. 5. Часы, D1 Milano (AllTime). 6. Серьги, Roberto Bravo. 7. Сумка ONLY ME x Arny Praht. 8. Серьги, Tous. 9. Туфли, TJ Collection. 10. Парфюмированная свеча, Tonka Perfumes Moscow. 11. Сорочка, Lise Charmel (Estelle Adony). 12. Парфюмерная вода Magus, Les Contes. 13. Блузка, LOVE REPUBLIC. 14. Лонгслив, Urban Family