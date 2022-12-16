Япония пересмотрела стратегию национальной безопасности, включив в неё возможность нанесения контрударов по противнику

Сегодня правительство Японии приняло ряд пересмотренных документов в сфере обороны и безопасности. Обновлённые положения включают ранее не вводившийся пункт о возможности военного ответа на агрессию противника, в частности нанесение ракетных ударов по его базам, пишет Nikkei Asian. Китай был назван ключевой угрозой для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя премьер Кисида и признал необходимость построения конструктивных отношений между двумя странами, отмечается в материале.



AP

Сегодня японское правительство одобрило три документа, в соответствии с которыми стране необходимо выстроить систему обороны, которая не будет зависеть исключительно от американских вооружённых сил. Оно предлагает увеличить расходы на оборону до 2% ВВП и нарастить возможности по нанесению контрударов по потенциальному противнику. В стратегии национальной безопасности говорится, что Япония сталкивается с угрозами со стороны Северной Кореи и Китая, которые неоднократно запускали ракеты вблизи страны. Также подчёркивается, что Токио «подготовит прочную основу на случай наихудшего сценария», пишет Nikkei Asia.

В пересмотренных документах также сообщается, что центр мировой силы смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Среда безопасности вокруг Японии быстро меняется. Я буду решительно выполнять свою миссию премьер-министра по защите нации и народа перед лицом поворотного момента в истории… Я понимаю, что нынешних возможностей недостаточно», — заявил премьер-министр Фумио Кисида в ходе пресс-конференции. Статья 9 послевоенной Конституции Японии гласит: «Японский народ навсегда отказывается от войны как суверенного права нации и от угрозы силой или её применения как средства разрешения международных споров», уточняя, что «право государства на ведение войны не будет признано». Первые Руководящие принципы программы национальной обороны были разработаны в 1976 году на фоне ослабления напряжённости времён холодной войны, напоминает автор материала.

Получение возможности нанесения ответного удара — это ключевая особенность трёх пересмотренных документов, меняющих прежнюю политику. Это определяется как «минимально необходимые меры самообороны», ограниченные военными целями, такими как ракетные базы. Правительство Японии также расширит номенклатуру ракет отечественного производства и закупит крылатые ракеты Tomahawk у США. В свете неоднократных вторжений китайских кораблей в территориальные воды вокруг спорных островов Сэнкаку отмечается, что КНР представляет «величайшую стратегическую проблему». Кисида использовал слово «вызов», говоря о Пекине, однако признал, что две страны несут «ответственность» за АТР и им необходимо строить стабильные и конструктивные отношения.

Сотрудничество с США при этом останется важным для повышения эффективности сдерживания аспектом. Документы впервые упоминают создание Постоянного объединённого командования для координации между наземными, морскими и воздушными Силами самообороны Японии и ВС США. «Важность общего понимания защиты нашей страны — это то, чему мы научились у украинского народа. В этот поворотный момент в политике безопасности… я прошу понимания у моего народа, чтобы выполнить наш долг перед будущими поколениями», — цитирует Nikkei Asia премьера Кисиду.