 

Мнение: Путин уже послал?

16.12.2022, 19:10, Разное
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«Коммерсантъ» пишет, что президент России Владимир Путин фактически уже озвучил ежегодное послание. В репортаже про президентскую речь на заседании «Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам» так и написано: «…больше ни о каком послании президента не может идти и речи».

Мол, «…зачем в конце концов собирать обширную массовку в виде депутатов Госдумы и сенаторов, которые ритуально выслушают полуторачасовую речь президента и попытаются на выходе из зала прокомментировать ее в надежде на то, что у них спросят? Ни уму, ни сердцу. Послание предназначено в конце концов именно участвовавшим в ВКС людям: кабинету министров и губернаторам плюс телеаудитории, которая при желании (вряд ли) сейчас как раз могла, имела право прильнуть к экрану…. Ну да, это и было послание. Международная и внутренняя части в нем были перемешены, но перемешала-то их жизнь, вот в чем дело».
Отсюда

По логике автора публикации, можно и Конституцию упразднить в которой прописана не право, а обязанность президента обращаться с ежегодным послание. И не к тем, кто хочет послушать президента по ТВ, а именно к  Федеральному собранию).

Да и депутатов можно распустить. К чему такая «обширная массовка»?

В крайнем случае, можно собрать депутатов и сенаторов и раздать им распечатанную речь Путина. И не распускать, пока не прочитают. Во всяком случае, буква закона будет соблюдена.

В статье 84 Конституции прописано, что президент России:

е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Но в Конституции не регламентировано, каким должно быть послание президента – устным или письменным. А раз не прописано, значит, Путин может послать и в письменно виде. Так или не так?

На снимке: предыдущее послание президента России, 21 апреля 2021 года, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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