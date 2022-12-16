 

“Влюбилась в деда”: объявившая о помолвке Волочкова показала жениха с огромным жезлом

16.12.2022, 18:59, Разное
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Ухажеры в жизни Анастасии Волочковой меняются настолько часто, что публика уже перестала их считать. Более того, многие уже не верят в то, что очередные отношения балерины являются серьезными и приведут к свадьбе. Но сама артистка, похоже, не отчаивается.

На днях Анастасия представила общественности нового возлюбленного. На сей раз балерину очаровал бизнесмен по имени Дмитрий. По словам самой знаменитости, мужчина поразил ее щедростью и вниманием. Недавно он заявился в дом Волочковой в образе новогоднего сказочного персонажа с мешком подарков. Звезда сразу же похвасталась этим подписчикам в соцсетях, показав им снимок, на котором Дмитрий в шубе, с искусственной бородой и огромным жезлом позирует рядом с танцовщицей. “Я влюбилась в Деда Мороза!”, – призналась она.

Анастасия и Дмитрий уже помолвлены, о чем артистка тоже успела объявить. Для церемонии мужчина неожиданно для балерины привез ее в церковь. Намерение провести помолвку стало сюрпризом для звезды, но она, как по уши влюбленная женщина, не смогла отказать избраннику в заветном “Да”.

Свадьбу Анастасия Волочкова пока не планирует. Зато артистка готовится к очередной поездке на Мальдивы, где она, к слову, была с другими женихами.


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