 

До слез: в семье Яны Рудковской наступил ад

16.12.2022, 18:59, Разное
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Еще год назад коронавирус казался россиянам самым чудовищным испытанием века. Кто бы мог подумать, что всего через несколько месяцев наступит настоящий ад, который затронет каждую семью, и от которого не получится скрыться. Яна Рудковская и Евгений Плющенко, как и многие другие жители страны, познали этот ужас.

На фоне общественных волнений и массовых попыток защититься, звездная блондинка и знаменитый фигурист узнали о болезни старшего сына Александра — Гном Гномыча. Целых 10 дней мальчика терзал мучительный недуг.

“Очень тяжело всем домашним было (мы не выносим такие переживания на публику, но поверьте, тревожились мы очень)”, — рассказала про наступивший в семье ад Яна Рудковская.

Знаменитость добавила, что теперь болеет сама, да еще при этом продолжает работать. Сила этой железной леди восхищает. “Пришел какой-то адский грипп, которым болеть тяжелее, чем ковидом!” — поделилась жена Евгения Плющенко. Из симптомов она отметила высокую температуру и мучительный кашель.

Семейный врач звездной четы говорит о снижении коллективного иммунитета. Так что продюсер призывает россиян быть осторожными. “Берегите себя, берегите близких и берегите друзей!” — попросила Яна Рудковская. Поклонники отреагировали на это эмодзи в виде рыдающего смайлика. Жена Евгения Плющенко довела народ до слез.


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