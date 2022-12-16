Отбеленные брови, солярий и натянутая кожа: тенденции красоты, которые нужно оставить в уходящем году

Многие тенденции в области красоты, которые были популярны в 2022 году, постепенно уходят из моды, поэтому считается, что они уже не подходят для 2023 года. Поэтому многим модницам приходится отказываться от любимых процедур в уходящем году. Например, все менее актуальными считаются процедуры подтяжки кожи или отбеливания бровей. Тенденции в мире красоты постоянно меняются, поэтому нужно постоянно отслеживать все корректировки, чтобы оставаться в тренде.

Химический пилинг в домашних условиях

Существует много способов отшелушивания в домашних условиях, но косметологи утверждают, что в составе многих косметических средств для пилинга содержится карболовая кислота, вызывающая многочисленные нежелательные побочные эффекты и оказывающая негативное влияние на весь организм. Иногда она становится причиной появления герпеса, аллергических реакций и даже проблем с почками.

Если требуется химический пилинг, то лучше всего дерматологическую клинику или престижные косметические учреждения. Дерматологи обучены правильному выполнению данной процедуры, поэтому она становится эффективной и безопасной. Перед началом процесса обязательно проверяется состояние здоровья клиента. Поэтому подбираются химические и технические компоненты, позволяющие избавиться от проблем с кожей без опасности для здоровья человека.

Прямой пробор

Многие девушки и парни предпочитают прямой пробор волос, но он становится все более популярным и востребованным. Эксперты с начала 2023 года советуют модникам выбирать кривой пробор. Прямой пробор уже слишком устарел, поэтому может испортить любой модный образ.

Блестящая и натянутая кожа

Чрезмерный блеск и шелковистая влажность кожи затрудняют качественный уход за ней, а также становятся препятствием для нанесения макияжа. Хотя многие представительницы прекрасного пола хотят обладать блестящей кожей, но такая тенденция становится все менее популярной. Девушки наносят много слоев бальзама и макияжа, чтобы добиться гладкой текстуры кожи, но это может привести к нанесению существенного вреда. Чрезмерное количество косметических продуктов приводит к закупорке пор, поэтому кожа легко раздражается или на ней появляются прыщи. Если не покрыть пудрой жирные участки на лице, то макияж легко растекается. Поэтому тенденция наносить много увлажняющих кремов и сывороток постепенно становится менее востребованной.

Микроиглы в домашних условиях

Дерматологи утверждают, что многие женщины, которые дома пользуются микроиглами, наносят вред своему здоровью. Эти изделия приводит к возникновению небольших ранок, что может стать причиной инфекции. Дома женщины часто пользуются одной иглой несколько раз, что повышает риск заражения.

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Профессиональная микроигловка в престижных клиниках или эстетических центрах предполагает использование одноразовых игл, а также автоматического оборудования для получения выраженного эффекта на коже. Профессионалы выбирают косметические средства, которые отвечают критериям безопасности и гигиены, что предотвращает появление негативных побочных эффективно.

Отбеленные брови

У таких знаменитостей, как Ким Кардашьян, Кэти Перри, Белла Хадид и Джулия Фокс, обесцвеченные брови. Однако вам нужно быть осторожным, если девушка желает воспользоваться этой технологией. Косметологи утверждают, что для этого требуется хорошие навыки визажиста. Использование некачественной краски может повредить структуру бровей, а также может появиться раздражение или прыщи. Поэтому отбеленные брови в 2023 году перестают быть популярными.

Солярий

Загар – это повреждение кожи, поэтому женщины и мужчины все чаще отказываются от посещения солярия. Воздействие ультрафиолетового излучения может увеличить риск развития рака кожи. Использование солярия вызывает множество других проблем с кожей. Из-за искусственного загара ускоряется процесс старения кожи, а также снижается ее упругость и появляются пигментные пятна.

Таким образом, многие тенденции красоты становятся менее популярными к началу 2023 года. Эксперты уверены, что вскоре они вовсе будут забыты, поскольку не только отличаются низкой эффективностью, но и наносят вред здоровью человека.