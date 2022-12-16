Любовь Толкалина: “Дурное расположение духа — одна из разновидностей лени”

Любовь, вас называют одной из самых красивых женщин отечественного кинематографа. А в чем лично для вас выражается женская красота?

Женщина совсем не обязательно должна иметь длинные ресницы или стройные ноги. Для меня женская красота — в силе исцеления, которую она направляет на окружающих. Общаясь с красивой женщиной, чувствуешь себя целым и счастливым.

Что сегодня делает счастливой вас?

Для себя я решила, что просто не имею права находиться в плохом настроении. Дурное расположение духа — одна из разновидностей лени. Тем более я знаю, как мое плохое настроение влияет на окружающих. А людей вокруг меня всегда много, и они достойны качественного энергетического обмена. Девочки, которые горят желанием стать актрисами, не понимают, что быть актрисой — это не только выходить на сцену в красивых нарядах и улыбаться фотографам на красных дорожках. Навсегда придется распрощаться с личным пространством. Везде, где бы ты ни оказалась, не останешься незамеченной. И это состояние, когда тебя постоянно оценивают, для меня очень тревожное. От природы я человек очень стеснительный, возможно, поэтому я и пришла в эту профессию — чтобы преодолеть себя. Я очень люблю бывать в городах, где меня никто не знает, бродить по улицам инкогнито.

Любовь Толкалина и Эдгар ШабановНаверняка есть такое место, которое вас больше всего вдохновляет, где вы черпаете силы…

Когда приезжаю в Савватьму, село в Рязанской области, где я родилась, и ступаю босыми ногами по земле, чувствую — вот где сила. Родная земля делает нас особенными. На вступительных экзаменах во ВГИК меня спросили: «Чем ты отличаешься от всех остальных?». Это был вопрос на вырост. Тогда, еще юная и глупая, я выпалила: «А много у вас тут синхронисток по коридорам ходят? Смотрите, какая я рослая, длинноногая, розовощекая, хохочущая». На меня посмотрели и сказали: «Иди и думай». Я всегда вспоминаю этот момент, когда хочется сравнить себя с другими — у кого-то премьера громче, у кого-то сценарий интереснее, кажется, что и жизнь счастливее. Эти мысли действуют разрушающе, никого ни с кем нельзя сравнивать, у каждого есть свой пуд соли, который он должен съесть. Очень важно возвращаться в то место, где ты вспоминаешь о своей самоценности. Уникальность есть в каждом. Ее в себе нужно только суметь осознать. У меня есть моя Савватьма.

А как вы вообще пришли к тому, что хотите стать актрисой?

Мне всегда казалось, что в этой профессии я оказалась случайно. В детстве у меня был выбор — либо гулять с друзьями во дворе, либо изнурительные ежедневные тренировки в бассейне. Я выбрала второе. У нас была не просто секция плавания, а уникальный детский театр на воде, которым руководила Ирина Дергачева. Там я научилась женственности, стойкости, закалке, работе в команде и улыбаться несмотря ни на что.

В наш театр заглядывали разные режиссеры. Однажды искали девочку, которая могла бы четко выполнять поставленные задачи и хорошо ориентироваться под водой. Так я оказалась на съемочной площадке. Это был маленький рекламный ролик — мои первые заработанные деньги. Тогда я купила себе теплую куртку и ботинки, а родителям — огромного камчатского краба. Это были голодные времена, мне хотелось принести домой какое-то чудо.

Вы много снимаетесь в кино, параллельно играете в театре. А где вы чувствуете себя комфортнее?

Это два совершенно разных мира. В театре ты себя открываешь, исследуешь, строишь. А в кино часто используют то, что ты накопила в театре. Хотя иногда на съемочной площадке происходят чудеса, мощное человеческое и профессиональное обогащение. Но в театре мне спокойнее. И уже пять лет у меня есть мой маленький театр. Я, конечно, не очень серьезно к этому отношусь, это моя игрушечка, пространство, где я могу самовыражаться как захочу. Наш театр находится на территории лютеранского собора Петра и Павла, в Палатах Мазепы, и вмещает около 50 зрителей. Мы начали с исторического сторителлинга. Я придумала спектакли про переписку Ивана Грозного с английской королевой Елизаветой Тюдор и про то, как Петр Первый сослал в монастырь свою первую жену. Сейчас такое время, когда люди снова хотят знать историю своей страны.

Любой проект требует сил, что вам помогает поддерживать энергию?

Йога. Через преодоление границ собственного тела йога учит тому, что в жизни преодолеть можно все. И если ты утвердился в йоге, можно все. Чего нельзя — не захочется. С детства я люблю плавать и бегать. Для меня это медитация, возможность попасть в пространство идей, где все вопросы находят ответы и проблемы решаются сами собой.

Многие любят бегать под музыку, а есть ли у вас свой личный плейлист?

Я меломан. У меня есть плейлисты на все случаи жизни. Когда мне нужно идти на переговоры и быть уверенной в себе, я ставлю Первый концерт Чайковского. Когда нужно почувствовать себя самой сексуальной и желанной женщиной в мире — это Red Hot Chili Pepper. Когда мне необходимо заняться кропотливой работой — это всегда Бах. Чтобы расчувствоваться — включаю Рамо или Рахманинова.

А как относитесь к косметике, которая тоже может делать женщину более уверенной и привлекательной?

Все, что связано с уходом, очень индивидуально. Кому-то достаточно кубика льда с утра или поездки к морю, кто-то предпочитает массаж и ищет правильные руки, а кто-то готов тратить большие суммы на дорогие средства и аппаратные процедуры. Мы живем в мире неограниченных возможностей. И я все жду, когда ученые изобретут какую-нибудь волшебную пилюлю. Ты ее выпиваешь, и глаза меняют цвет, волосы завиваются, ногти сами по себе в порядок приходят, появляется румянец и даже макияж. А пока нам доступна простая магия. Лично я чувствую себя увереннее, если просто накрашу ресницы.