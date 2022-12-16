Мнение: Британия без душа, новый немецкий образ жизни и самовредительство Австрии

1. В Британии пошли по пути Германии. Теперь там тоже осуждают тех, кто слишком часто принимает душ (ссылка):



Жителям Великобритании следует пренебречь ежедневным приемом душа ради экономии и спасения планеты. С таким призывом выступил журналист Алек Марш в статье для британского журнала The Spectator.

«Когда это человек обрел неотъемлемое право принимать душ каждый день? Я задаю этот вопрос, поскольку совершенно очевидно, что так было не всегда», — поинтересовался Марш. В своем материале он привел данные опроса аналитической компании YouGov от 2018 года, которые демонстрируют, что 62 процента британцев моются в душе как минимум один раз в день, тем самым потребляя «огромное количество воды». Эта вода, подчеркивает журналист, требует очистки, обработки и нагрева.

Таким образом, по словам Марша, ежедневный душ «оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду». Он также напомнил, что такое нерациональное потребление воды влечет за собой крупные финансовые убытки, поскольку пятая часть от всего потребляемого в доме электричества уходит на нагрев воды. «Душ доведет вас до кризиса стоимости жизни быстрее, чем вы успеете вытереться полотенцем после него», — сыронизировал автор материала.

Журналист посоветовал принимать душ раз в два дня, что поможет не только высвободить время, но и поспособствует сокращению углеродных выбросов. Если ситуация того требует, уточнил он, можно воспользоваться «одеколоном с сильным запахом».

2. В самой Германии жизнь с жёсткой экономией горячей воды и без нормального отопления уже вошла в привычку. Местные чиновники рутинно хвастаются своими достижениями в этой области (ссылка):



Глава германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что на прием душа он тратит всего лишь две минуты, чтобы сэкономить электроэнергию. Этим он поделился в интервью газете Bild.

По его словам, в эти две минуты также входит «перерыв на намыливание». «Горячая вода у нас дома включается только утром для принятия душа», — добавил Хазелофф. Он отметил, что это не единственная мера, к которой ему пришлось прибегнуть в целях экономии. Так, в доме премьера Саксонии-Анхальт отапливаются только две комнаты — столовая и гостиная, а все остальные остаются холодными.

Хазелофф также рассказал, что его супруга пытается согреться с помощью теплой домашней обуви и шерстяных свитеров. «Более низкая температура, по-видимому, идет нам на пользу, этой зимой мы еще не болели», — резюмировал он.

3. Оппозиционные политики в Европе продолжают ругать текущие власти за конфронтацию с Россией (ссылка):

Экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа ошибочно считала, что в результате введения санкций Россия ослабнет. В первую очередь от ограничений пострадали сами европейцы, сообщает РИА Новости.

На митинге в Вене Штрахе заявил о вреде антироссийских санкций для Европы и отметил, что сейчас в стране зафиксировано положительное сальдо торгового баланса. При этом доходы Москвы от торговли энергоресурсами увеличились с 100 миллиардов до 220 миллиардов в 2022 году. «О том, чтобы “поставить на колени” Россию, речь вообще не идет», — подчеркнул он.

Штрахе добавил, что в результате введения ограничений «мы переживаем причинение вреда нам же, Австрия причинила вред самой себе». По его словам, в стране увеличиваются цены на электричество, газ и продукты питания. Эту ситуацию бывший вице-канцлер назвал «вопросом социальной справедливости».

«Все это чертовски опасно. Угроза благосостоянию и последствия социальной политики в нашей стране, когда все больше людей находятся в растерянности — это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», — заключил политик.

В этом выступлении Штрахе также обвинил Евросоюз и ЦРУ в конфликте на Украине. По его словам, американские спецслужбы активно участвовали в событиях в Киеве в 2014 году.