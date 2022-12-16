 

“Отрицание семьи”: скандалистка Лена Летучая отказалась от традиционных ценностей

16.12.2022, 17:35, Разное
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Российская телеведущая Елена Летучая замужем шесть лет. Ее внутрисемейные отношения раньше не обсуждались в обществе. Складывалось ощущение, что у звезды все хорошо. Но неожиданно для всех Летучая заговорила о бессмысленности брака. Это удивило фанатов, ведь такие рассуждения ничто не предвещало.

Неужели Елена Летучая разочаровалась в муже и браке? Ведущая вдруг раскритиковала женщин, которые рвутся поскорее и любой ценой выйти замуж. Да и вообще она обесценила традиции ставить штамп в паспорте как подтверждение любви и серьезных намерений. Елена Летучая добавила, что все женщины достойны счастья, но брак уничтожает гармонию в браке и огонек в глазах женщины.

Психолог Инесса Литвиненко уверена, что у Лены Летучей серьезные проблемы, ведь счастливая женщина никогда не станет отрицать традиционные семейные ценности, сообщает Пятый канал.

Эксперт считает, что некоторые женщины воспринимают брак, как социальный лифт, а мужчину — как некий трактор, который должен протащить ее по жизни. Это единственная ошибка, которая может потом привести к разочарованию. Судя по всему, Летучая несчастна в браке, и поэтому так говорит.

Литвиненко считает, что скандалистке Летучей надо срочно обратиться к психологу, ведь жить с такими мыслями просто нельзя.


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