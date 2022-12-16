“Его изолировали от всех”: Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым

Владимир Левкин ушел из “На-На” в 1998-м. Но и по сей день, хотя прошло уже 24 года, его часто ассоциируют с этим коллективом. “Я с ребятами оттуда – Павлом Соколовом, Александром Запорожцем, композитором Андреем Ктиторевым, которым написал хит “Упала шляпа”, – поддерживаю отношения, – признался Левкин. – В этом году мы и часто виделись – ребята даже приходили ко мне на 55-летие”.

По словам Левкина, он никогда не жалел, что ушел из популярной группы. “Я просто рискнул, и у меня все получилось, – заверил музыкант. – Я был готов к любому повороту. Доход у меня сегодня примерно сопоставим с тем, что был в “На-На”.

Что же касается отношений Левкина с основателем и продюсером группы Бари Алибасовым, то их дороги, кажется, разошлись. “В последний раз мы виделись на съемках программы “Секрет на миллион” на НТВ (летом 2021 года – Прим. ред.), – пояснил Владимир. – Можно было бы созваниваться, но у Бари доме есть, кому брать трубки, и его к телефону никогда не подзывают и ничего ему не передают. А сам он в последний раз звонил мне года два назад, когда сказал всего два слова: “Ты молодец!”

По мнению Левкина, Алибасова сегодня от всех изолировали. “Когда я вижу, что он активничает где-то, то понимаю, что он еще жив, – признался артист. – А вот когда он пропадает из поля зрения, это меня напрягает”.

При этом Алибасов не в маразме, не в деменции, как это часто бывает. “С ним все нормально, – заверил Левкин. – Ну, насколько в 75 это возможно. Он ни в чем не нуждается – помимо пенсии (и доплаты за звание Заслуженного артиста – Прим. ред.) он получает доходы с группы, которая активно гастролирует, плюс есть какие-то авторские отчисления.”