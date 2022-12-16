 

Личное: “Мучает страх смерти”

16.12.2022, 17:29, Разное
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В этом письме обсуждать нечего, я просто напишу, что делать.

Более того.

На курсе, который я постараюсь сделать до Нового года, если успею закончить, я доступно для всех, на картинках, графически покажу, как теряется энергия, как копится энергия, как вернуть энергию, как направить ее на себя и свои ресурсы. Большая часть людей живут в низком энергетическом состоянии, то есть в вялотекущей депрессии, считая это нормой.

А в этом письме коротко опишу помощь при большой потере энергии.

marina_yupi

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Прошу вас о помощи.

Мне 36 лет, есть молодой человек 26 лет, кредиты, работа со средней зарплатой. Блог читаю 2,5 года.

Три недели назад я родила прекрасного мальчика и с тех пор, как я вернулась из роддома домой меня мучает страх смерти. У нас умерла соседка и это событие запустило во мне этот ужас.

(Сами по себе внешние факты, особенно не касающиеся вас напрямую, разрушений не запускают. Факт, во-первых, должен попасть на специфическую почву, а во-вторых, вы должны залипнуть фокусом на этом факте. У автора так и произошло. Она была перегружена экстраординарным событием в своей жизни – рождением ребенка. Это хоть и счастливое событие в целом, но сопряженное с большими энергетическими тратами. Будучи ослаблена и расшатана она восприняла смерть соседки как внезапный удар и получила травму. У нее рухнули защитные механизмы, которые есть у всех здоровых людей. Такую травму ни в коем случае нельзя лечить самоанализом и самокопанием, это может привести к печальным последствиям. Наоборот, необходимо оторвать фокус от факта и восстановиться)

Теперь меня преследует ощущение бессмысленности всего, от которого никак не могу отделаться. Особенно жутко от мыслей о том, что малыш подрастет и ему придется узнать о том, что он тоже здесь не навсегда.

(Ощущение бессмысленности всех усилий и энергетических трат – симптомы депрессии. Причина депрессии – низкое энергетическое состояние, энергетическая дыра, а все когнитивные обоснования и философские теории – следствия. Вы должны помнить, что в хорошем энергетическом состоянии смерть не пугает, а для жизни находится сто причин и сто стимулов. Но стоит энергии истощиться, как приходят в голову мрачные мысли о бессмысленности, тленности, и эти идеи кажутся прозрением. Если состояние депрессии недавно родившей женщины протекает остро, лучше обратиться к психиатру, чтобы не рисковать ею и младенцем. Но препараты не заменяют то, о чем я напишу ниже, они дают энергетический аванс, но дальше вы должны сами нормализовать свое состояние, исправляя настройки личности и создавая внутренние опоры)

Я пытаюсь переключиться на работу, уборку дома, но получается плохо.

Прошу помочь мне справиться с этим состоянием и спасибо за блог, я отрицала свои тикающие часики, но, благодаря вам, мне удалось это осознать.

(Первый шаг по выходу из депрессии: осознать, что единственная причина депрессии – острый дефицит энергии. Второй шаг: увидеть причины дефицита. Третий шаг: устранить их. В данном случае причины дефицита три. Первая – нехватка сна. Уборка и работа должны быть отодвинуты на третий план, на первом плане должен быть свой сон и усиленное питание. На втором плане – ребенок. Ребенок именно на втором, если вы плохо себя чувствуете, действует принцип самолета: сначала спасать жизнь себе, потом ребенку, иначе погибнете оба. Во время острой депрессии как во время болезни надо прибегнуть к любой помощи со стороны, чтобы восстановиться. Вторая причина – гиперответственность. К этому относится тревога за ребенка, стремление объять необъятное, предотвратить и проконтролировать все, что будет или что может быть. Локус надо поместить внутрь границ, что означает буквально: делаю, что могу и как могу, из кожи не лезу, живу в настоящем, радуюсь тому, что есть, о будущем не беспокоюсь. Третья причина – залипание фокуса на смерти соседки. Это подобно большому насосу, который откачивает энергию и растет. Это воспоминание надо отключить и прекратить обдумывать. Если само лезет в голову, обрывать, так оно постепенно ослабеет. Никаких размышлений об этом. Стоп-кран. Все внимание обратить на ребенка и на себя и постараться фокусироваться на самых позитивных моментах своей жизни. Оторвать фокус от паразитических картин и мыслей не сложно, если вы осознаете, что это именно паразитические, вампирические образования в поле, которые истощают вас и растут от вашего внимания, которые не имеют никакого смысла, только забирают энергию. Воплотив все описанное, вы почувствуете, как ваша жизненная батарея зарядилась и жизнь обрела смысл, а конечность жизни больше не пугает. Однако обдумывать конечность жизни все равно не стоит, надо убирать фокус с этой проблемы, это выход за свои границы и поэтому слив энергии)

Источник: Эволюция


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