Французская коса: праздничные прически, которые легко сделать, не выходя из дома

Вы предпочитаете прически, которые легко сделать самостоятельно, но при этом вы хотите, чтобы они были стильными и привлекательными? Для вас есть хорошая новость – это реально. Вы сможете сами сделать нарядную прическу, качество которой будет не хуже, чем качество салонной. Вот некоторые идеи укладки для праздника, которыми вы сможете воспользоваться.

Пучок

Пучки являются самыми популярными и универсальными прическами, которые можно использовать в качестве нарядных и повседневных.

Сделайте верхний пучок, он визуально добавит вам роста и сделает лицо более утонченным. Низкий или пучок балерины также смотрится очень стильно и нарядно. Можно сделать средний пучок, он также эффектен, тем более его можно сформировать из сравнительно коротких волос.

«Мальвинка»

Любимая с детства прическа, которая подходит и взрослым. Отделите горизонтальным пробором верхнюю часть волос и соберите ею в хвостик.

Украсьте ее бантом или другой декоративной заколкой, оставьте два локона или две пряди у лица, с челкой она также смотрится не менее привлекательно.

Пузырьковая коса

Из длинных волос можно сделать обычную косу, а можно немного соригинальничать и сделать трендовую пузырьковую. Соберите волосы в хвост и закрепите резинкой, потом отступите чуть ниже и снова зафиксируйте резинкой. используйте резинки до конца длины. Размещая их на одинаковом расстоянии. Украсьте косичку бусинами, ниткой жемчуга или просто цветными резинками.

Хвост

Замечательная прическа для длинных волос и не только. Из длинных локонов можно сделать высокий хвост, собрав волосы на макушке, закрепив их резинкой, затем отделив небольшую прядь и обернув ее вокруг основания (кончики зафиксировать невидимками). Не менее привлекательно смотрится средний и низкий хвостик, который также можно сделать нарядной прической при помощи декоративных украшений.

Ободок или повязка

Распустите волосы или сделайте одну из предложенных выше причесок, поверх наденьте ободок или повязку, гармонично сочетающуюся с вашим нарядом. Это будет смотреться просто великолепно. Если хотите блистать в короне, используйте эффектный ободок, инкрустированный камешками, бусинами или другими красивыми деталями.

Декоративные заколки

Можно просто оригинально использовать заколки в любом количестве, чтобы закрепить ими пряди с одной или с двух сторон. Прическа выглядит просто великолепно, а времени на укладку вы потратите минимум. Сейчас в тренде любые заколки, в том числе и невидимки, примите это во внимание.