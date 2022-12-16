Анджелина Джоли поделилась новым снимком с дочерью Захарой

47-летняя Анджелина Джоли ведет активную социально-политическую деятельность, и, судя по всему, приобщает к ней свою 17-летнюю дочь Захару. Накануне она опубликовала новую совместную фотографию, на которой они с Захарой запечатлены беседующими с временным президентом Сената США Патриком Лихи. Встречу с ним они посвятили обсуждению вопросов помощи жертвам насилия.

На этой неделе в Вашингтоне я работаю со множеством людей, которых коснулась эта проблема. В борьбе с ней мы призываем Конгресс принять меры по защите жертв жестокого обращения и внести ряд законопроектов до конца года, – свое сообщение под фото Джоли снабдила перечнем инициатив.

Для встречи мать и дочь выбрали деловые образы. Анджелина появилась в строгом платье черного цвета и с минимальным количеством аксессуаров, а Захара – в широких брюках и приталенном твидовом пиджаке. Напомним, что в этом году девушка поступила на первый курс одного из самых престижных афроамериканских колледжей США. А уже в октябре Анджелина навестила ее по случаю родительского дня.

Напомним, что Захару Анджелина Джоли и Брэд Питт удочерили вместе в 2005 году – они взяли девочку из детского дома Эфиопии. Кроме нее в семье Джоли еще двое усыновленных детей – 21-летний Мэддокс Шиван и 19-летний Пакс Тьен, и трое биологических – 16-летняя Шайло и 14-летние близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.