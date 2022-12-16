Ваня Дмитриенко и Асия представили новый трек на катке в Парке Горького

Презентация прошла в новом необычном формате. Новую версию знакомого многим хита дуэт впервые сыграл накануне,15 декабря, в Медиарубке на специальном сеансе катания Яндекс Афиши и столичного Парка Горького. Вокруг прозрачного клуба с музыкантами собралась толпа зрителей, для которых событие стало настоящим сюрпризом, и премьера песни переросла в полноценный концерт.

Так, на специальном сеансе Яндекс Афиши гости смогли услышали и другие треки Вани Дмитриенко и Асии, например, “Венера-Юпитер”, “Бейби”, “Вечно молодым”, “Останься” и “Лампочка”.

Мне очень нравится текст песни и ее название, – говорит о новом релизе Ваня. – У него такая хорошая энергия. Это одна из тех песен, которая своим текстом как-то подбадривает.

Кавер-версия “Ничего не бойся, я с тобой” доступна по ссылке.