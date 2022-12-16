А бабушка молча наблюдала – Личное мнение

Вышли очередные серии документального фильма Гарри и Меган о Гарри и Меган.

«Было ужасно, когда мой брат кричал на меня во весь голос, а отец говорил вещи, которые просто не соответствовали действительности. А моя бабушка при этом спокойно сидела и за всем этим наблюдала», — рассказал Гарри.



Фото: Соцсети

Хуже всего, оказывается, что наряду с Чарльзом, несчастного Гарри обвинял и его старший брат Уильям. Он кричал.

А бабушка молча наблюдала.

Сам Гарри считает, что брат выжил его из семьи. Отец же помогал выживать. И хотя родственники поклялись не вываливать прессе ничего друг о друге, кто-то всё-таки сливал информацию.

«Видеть, как офис моего брата в точности повторяет то, что мы оба обещали никогда не делать, это было душераздирающе», — признался Гарри.

Меган плакала. Она потеряла ребёнка. Гарри не давали увидеться с бабушкой. В общем, травили.

Когда же Гарри и Меган решили свалить, на них накричали.



Фото: Соцсети

Как выжила бедная Меган в королевской семье? Трудно даже представить. Все кричат, сливаются информация прессе, бабушку видеть не дают — что делать? Даже убежать спокойно не дали, выпустив заявление без разрешения Гарри, что с Уильямом у него всё хорошо.

«Со мной никто об этом не говорил. Никто не спрашивал моего разрешения на то, чтобы опубликовать такое заявление. Всего за четыре часа они решились на вранье, чтобы защитить моего брата, но при этом в течение трех лет никогда не рассказывали правды, чтобы защитить нас».

И никто не защитил их.

Все претензии, которые часто теперь звучат в адрес Меган, я считаю необоснованными. Их выжили из семьи, они вынуждено покинули отчий кров и бабушкин дворец и строят свою жизнь сами.

Без опоры на деньги британской монархии. Своим талантом выпускают мемуары, подкасты, фильмы.

Конечно, Кейт ходит с недовольным лицом. Ещё бы — завидует, наверное.

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