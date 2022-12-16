 

Испанский аристократ уничтожил три ветряных генератора в пригороде Мадрида

16.12.2022, 16:33, Разное
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55-летний дон Хорхе Луис Фернандес де Луна, троюродный дядя
короля Альфонса VI, задержан
полицией Мадрида за разрушение трёх электрогенерирующих турбин в пригороде испанской
столицы. Аристократ объяснил это тем, что принял их за четырёхруких
великанов.

К властям обратились местные жители – они начали испытывать перебои с подачей электричества, вырабатывающегося местной ветряной электростанцией. Впоследствии полицейские обнаружили, что
ветряки были спилены болгаркой и валялись на земле. На некоторых из них имелись
следы от ударов шпагой, которая, однако, не смогла причинить им такого вреда,
как удар о землю при падении.

Проведя экспертизу клинка, которым были нанесены
повреждения, полицейские определили её владельца. Им оказался 55-летний дальний родственник королевской фамилии, проживающий на вилле
неподалёку. Дон Хорхе отрицать своей вины не стал и сообщил, что
ошибочно принял ветровые турбины за осаждающих деревню великанов.

«Я ехал на своём осле по автостраде и заметил чудовищ,
нападающих на деревню. Они страшно выли и размахивали руками. Как истинный
кабальеро, я не мог дать в обиду простых селян, поэтому схватил шпагу и
бросился в бой. За полчаса я так и не сумел сокрушить этих чудовищ, – признался дворянин. – Но к счастью, на помощь пришёл мой верный оруженосец, который принёс болгарку. Вскоре все они были повержены и валялись в пыли. Когда я вернулся домой и меня начало отпускать, я обнаружил, что у меня нет электричества и понял, что крупно ошибся»

Согласно испанским законам, за проступок аристократу грозит
пощёчина от короля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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