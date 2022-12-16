Испанский аристократ уничтожил три ветряных генератора в пригороде Мадрида

55-летний дон Хорхе Луис Фернандес де Луна, троюродный дядя

короля Альфонса VI, задержан

полицией Мадрида за разрушение трёх электрогенерирующих турбин в пригороде испанской

столицы. Аристократ объяснил это тем, что принял их за четырёхруких

великанов.

К властям обратились местные жители – они начали испытывать перебои с подачей электричества, вырабатывающегося местной ветряной электростанцией. Впоследствии полицейские обнаружили, что

ветряки были спилены болгаркой и валялись на земле. На некоторых из них имелись

следы от ударов шпагой, которая, однако, не смогла причинить им такого вреда,

как удар о землю при падении.

Проведя экспертизу клинка, которым были нанесены

повреждения, полицейские определили её владельца. Им оказался 55-летний дальний родственник королевской фамилии, проживающий на вилле

неподалёку. Дон Хорхе отрицать своей вины не стал и сообщил, что

ошибочно принял ветровые турбины за осаждающих деревню великанов.

«Я ехал на своём осле по автостраде и заметил чудовищ,

нападающих на деревню. Они страшно выли и размахивали руками. Как истинный

кабальеро, я не мог дать в обиду простых селян, поэтому схватил шпагу и

бросился в бой. За полчаса я так и не сумел сокрушить этих чудовищ, – признался дворянин. – Но к счастью, на помощь пришёл мой верный оруженосец, который принёс болгарку. Вскоре все они были повержены и валялись в пыли. Когда я вернулся домой и меня начало отпускать, я обнаружил, что у меня нет электричества и понял, что крупно ошибся»

Согласно испанским законам, за проступок аристократу грозит

пощёчина от короля.

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