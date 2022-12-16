Newsweek – сенсации не получилось — ЦРУ не спешит обнародовать все архивы по делу об убийстве Кеннеди

ЦРУ не стремится к прозрачности в вопросе обнародования документов по делу об убийстве Джона Кеннеди в полном объёме, пишет Newsweek. Несмотря на впечатляющее количество опубликованных в четверг материалов по делу, их содержание эксперты посчитали «не обнадёживающим». Президент США Джо Байден заявил, что он отложил рассекречивание всего архива, сославшись на запросы спецслужб.



AP

Рассекреченные тысячи ранее неопубликованных документов, связанных с расследованием убийства президента Джона Кеннеди, дают новое представление о наблюдении со стороны ЦРУ за его возможным убийцей Ли Харви Освальдом за несколько месяцев до трагедии в Далласе. В обнародованных в четверг Национальным архивом США записях общественность смогла ознакомиться не только с тем, как разведчики выслеживали Освальда, но и с тем, как страна переживала агонию холодной войны. Недавно опубликованные документы варьируются от коммюнике президента с лидерами других государств до информации о выплатах завербованным ЦРУ кубинским революционерам, а также переписки с приказами о даче взяток, пишет Newsweek.

Однако, к разочарованию исследователей, несмотря на то, что количество документов может показаться впечатляющим, они раскрывают немногим больше, чем было известно ранее о пребывании Освальда в Мехико до убийства, где он связывался с представителями кубинского и советского посольств с целью получения визы. Один из звонков Освальда в советское посольство вызвал подозрение, когда он спросил, есть ли «что-нибудь новое», у человека на другом конце провода, о чём сразу было доложено официальным лицам в Вашингтоне, пишет Newsweek.

Тем не менее похоже, что правительство не предприняло никаких действий по этому поводу, и это отметили официальные лица агентства в отчёте, опубликованном почти через месяц после смерти Кеннеди. «На момент написания этой статьи (13 декабря 1963 г.) мы не знаем, какие действия ФБР и другие агентства предприняли на основании нашего доклада», — говорилось в служебной записке. Когда выяснилось, что Освальд был главным подозреваемым, реакция ЦРУ была «взрывной», подчёркивает Newsweek.

Документы также раскрывают наблюдение со стороны сотрудников ЦРУ за предыдущими зарубежными поездками Освальда в такие страны, как Финляндия, с подробным описанием того, что агентство знало об Освальде задолго до убийства президента. Однако, по словам исследователей, содержание более 13 тыс. страниц архивов было «не обнадёживающим», поскольку многие из запрошенных ими документов либо содержали множество исправлений, либо не были опубликованы вовсе. Как отмечают авторы статьи, некоторые из исследователей полагают, что часть документов могла бы помочь установить возможную связь с тем, был ли Освальд завербован ЦРУ до убийства.

За несколько часов до обнародования архивов президент США Джо Байден объявил, что снова отложит публикацию многочисленных документов по этому делу, сославшись на запросы ФБР и ЦРУ. Это является ярким признаком того, что спустя 5 лет после того, как конгресс принял закон с требованием о публикации материалов по делу, спецслужбы всё ещё не готовы раскрыть всю правду. По мнению ведущего эксперта по делу об убийстве Кеннеди Джефферсона Морли, в опубликованных документах есть «немного неотредактированного материала, но он по-прежнему остаётся в значительной степени отредактированным». Морли считает, что это нехороший знак, когда ЦРУ не позволяет опубликовать документы, которые явно содержат критику работы спецслужб, и усомнился в их добросовестности и законопослушности, резюмирует Newsweek.