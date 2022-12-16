Мнение: Пойдёт ли Европа на переговоры из-за рецессии, Восток усиливается, доллар становится ненужным

1. Даже в британских СМИ уже проскакивают статьи, призывающие начать переговоры с Россией (ссылка):



Запад будет вынужден договариваться с Россией, когда экономическая ситуация в Европе станет еще хуже, а США столкнутся с рецессией. Такое условие назвала британская газета Guardian.

«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», — заявляет издание.

Как указывает газета, Германии пришлось направить 200 миллиардов долларов на поддержку потребителей и предприятий, пострадавших от высоких цен на энергоносители, а Испания и Франция столкнулись с сокращением ВВП, а в самом Евросоюзе (ЕС) наблюдается рекордная инфляция. Кроме того, существует вероятность обострения конфликта на Украине за счет возможной прямой конфронтации России и НАТО.

«Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», — пришло к выводу издание.

Рецессия в Европе и Британии уже началась. В США тоже всё грустно, но не из-за нас, так как основным пострадавшим от Украинского кризиса является Евросоюз — США, напротив, даже умудряются местами зарабатывать на своей войне.

2. Блогер monetam приводит график доли разных макрорегионов мира в глобальном ВВП, с прогнозом от экспертов Блумберг до 2040 года (ссылка):





Даже западный Блумберг полагает, что доля Азии (синий цвет) растёт, тогда как доля всех остальных – включая Европу и Северную Америку (США с Канадой) – падает.

Это к вопросу с кем надо в первую очередь дружить и развивать экономическое взаимодействие в современном мире, с Западом или с Востоком. Запад сейчас не только опасен и ненадёжен, но и слаб. Восток, напротив, находится на подъёме.

3. Дзен-канал «Объясняю на пальцах» пишет (ссылка):

Китай предложил арабам рассчитываться за нефть юанями (и я на 95% уверен, что они согласятся), а следом и Индия с Россией переходят на рупии (об этом заявили, как о свершившемся факте). Конечно, я знал, что отказ от доллара рано или поздно начнется, но что вот так лавинообразно – не ожидал.

Главное, что стоит понимать: каждый раз, когда кто-то отказывается от доллара и переходит на любую другую валюту, в мире высвобождается некая часть долларов, которые становятся не нужны. То есть долларов становится чуть больше, чем товаров, которые на них можно купить.

Как это называется? Правильно, инфляция. То есть переход Индии и Китая на рупии и юани (как и любой другой подобный переход) разгоняют инфляцию доллара и цены в США.

А т.к. доллар обесценивается, то все больше стран от него отказываются – это порочный круг. Или, скорее, спираль, где на каждом витке доллар все сильнее превращается в бесполезную бумажку, напечатанную даже не вагонами, а океаническими танкерами.

И куда теперь девать всю эту денежную массу американцы не знают. Все, что они могут – повышать процентную ставку по кредитам, чтобы спасти банковский сектор. И банки может быть даже радуются такому процессу, а вот население и промышленность – не очень. Когда же весной и летом начнется волна банкротств и отдавать кредиты будет просто некому, тогда наступит черед валиться и банкам.

Это – не 100% сценарий, но очень и очень вероятный. Не зря весь мир сейчас трясет, в какую точку не ткни пальцем. Кому-то очень нужен великий хаос, чтобы попытаться спастись, как во времена Второй Мировой.