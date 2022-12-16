 

“Подрались в прямом эфире”: Злющий Пригожин вмазал по голове надоевшей Кудрявцевой

16.12.2022, 16:10, Разное
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Супруг певицы Валерии неожиданно для всех появился на телевидении. Продюсер теперь ведет программу “Звезды сошлись” вместе с прославленной блондинкой. Первые выпуски с участием двух новоиспеченных коллег уже вышли в эфир – смотрятся они прекрасно! А что же происходит за кадром? На этот вопрос решила ответить Лера Кудрявцева.

В микроблоге артистки появилось видео: на нем злющий и недовольный Иосиф Пригожин сидит и смотрит в сторону, а его соведущая несколько раз ударяет его ладонью по лысине. После пары ударов продюсер не выдержал и вмазал надоевшей коллеге по голове в ответ.

Впрочем, эти кадры нельзя воспринимать в серьез! Хотя бы потому, что на фоне играет веселая музыка, Лера Кудрявцева бесконечно смеется, а супруг Валерии сменяет суровый вид и мельком улыбается в конце ролика. Вот так ведущие развлекаются между съемками!

Опубликованные блондинкой кадры явно повеселили народ. Многие с иронией написали. что в этот момент в студии должна была появиться жена Иосифа Пригожина со скалкой, чтобы защитить его честь. А некоторые фанаты, предвещая заголовки в прессе, задались очень интересным вопросом:

“А в новостях уже написали, что Кудрявцева и Пригожин подрались в прямом эфире”, – такой комментарий появился под роликом.


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