Мнение: Про газлайтинг, то есть неэкологичный шланг

Мы с вами, друзья, изучаем экологичные и неэкологичные шланги, обсуждаем, как важно быть открытыми в отношениях, не манипулировать и не интриговать, чтобы к вам сохранялось доверие, разбираем, но, встречая в письмах живые примеры, вы не видите, что это, и не можете применить теорию.

Вот давайте подробно разберем кусок из вчерашнего письма, в котором никто не заметил неэкологичный шланг (= косяк) автора, и поэтому решили, что автор – молодец и в границах, только почему-то герой к ней остыл. Но на это у вас тоже нашлось объяснений: не остыл, а был остывший, потому что автор его задоила и он искал повод с ней расстаться.

Если вы до сих пор читаете описание косяков и считаете, что это шаги в границах, вам нельзя никого консультировать. Научитесь сначала видеть косяки и сливы и то, что этим не является.

Значимость автора была очень высокой для героя. Только и самоуважение у него высокое. Возможно он даже печорин, хотя это не имеет значения, разве что если он печорин, то фигура его в поле автора будет все время расти, чего бы она ни делала. Будет расти до того момента, пока она не придет и скажет ему, что не может себе простить, что потеряла его, что любит его и хотела бы иметь шанс. Не факт, что это восстановит их отношения, печорины жестокие. Но она так хотя бы избавится от хвоста и фигура его перестанет расти. Так что лучше автору это сделать, но только не декоративно, а с полным осознанием вины.

Теперь про ее вину.

У них была любовь, хотя автор предпочитала делать вид, что это просто увлечение. Это был ее способ вынуждать героя на инициативу, не очень экологичный, но, надо признаться, достаточно изящный, чтобы не выглядеть откровенными щипцами. Герой понемного двигал динамику, все было хорошо. Немного его отмораживало то, что автор закрыто, но он эти правила игры принимал.

А вот автор немного злилась, что он, видя как она млеет от него, получает удовольствие и чувствует свою власть, ей захотелось показать ему, что быть ее хозяином он пока не имеет права. Ну и она показала. Завела на работе полуинтрижку, считая, что раз декорация рабочая, легкий флирт – в границах. Она ведь свободная женщина! Ей пока никто предложения не сделал!

Вот это неэкологичный шланг из серии.

– Ась? Неужели тебе неприятно? Да неужели? Не может быть. А я думала тебе все равно. Ты ведь мне не муж…

“Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красавица?”

– Тепло-тепло, дедуля, спасибо тебе, – ответил ей мужчина.

Морозко, кстати, это печоринский паттерн, если вы помните. А тут автор, видимо, решила отзеркалить его и повести себя как “золушка”. Но она не золушка, она белладонна, которая до конца не избавилась от короны-кровопийцы, поэтому не может стать нерыбой.

“В начале августа у нас произошла такая ситуация. На работе за пару недель до этого появился новый коллега, который стал проявлять знаки внимания ко мне. Он PR директор, стал просить дать ему интервью, чтобы написать статью обо мне.

Приглашал на кофе. Мы пару раз ходили в офисном центре выпить кофе и в тот день вышли с кофе прогуляться по офисной территории. Разговаривали мы всегда на рабочие темы и в этот раз разговор был долгий, так как на работе была неприятная ситуация, вылившаяся потом в серьезный конфликт, и этот PR директор, хотел мне рассказать информацию, которую знал, так как я была участником ситуации.

Л. видел нас, но мы и не скрывались.

Вечером я написала Л:

Я: хочешь пойти чайку попить?

Л: ?

Л: это мне вопрос?

Я: а почему я могу написать вопрос не для тебя тебе?)

Л: ну мало ли кого ты на прогулку зовешь, вдруг писала Я. а случайно мне отправилось)

не не хочу пожалуй чайку

погуляй с ним

Я: ты чего?!

Я: не хочу с ним сейчас гулять

и вообще это он меня позвал, рассказал кое-что, хотела с тобой поделиться

Л: не надо делиться спасибо обойдусь

Я: ты чего, Л?”



“Ты чего?” – изумленно пишет автор.

И вот это изумление – главный косяк. Не то, что она пошла прогуляться с кем-то, “по работе”, даже не то, что она не сказала герою ни раньше, ни тут же после встречи, где он их увидел, а сделала вид, что все в норме. Главный косяк – то, что она продолжала делать большие голубые глаза и недоумевать, а что такое, что случилось-то, ты перегрелся?

Она так правдоподобно притворялась, что даже вас убедила, что да, это какой-то пустяк, и чего герой взбеленился… А герой понял все буквально: для нее это норма, для нее это окей, она в упор не понимает, что не так, на его намеки не понимает, что не так, на его обиду, продолжает изумляться и не понимать, и даже когда он ей четко и прямо все формулирует в ответ на ее шланги, она опять не понимает и недоумевает.

Она ведет себя так, будто живет в другой реальности, где между ними нет отношений или где, будучи с мужчиной в отношениях, она имеет полное право на свою личную, просторную и обширную территорию для обещания с другими мужчинами. И более того, не знает и не слышала, что бывает по-другому. Вот что она ему показала.

И дальше.

“Я ему позвонила, он успел убежать из офиса, я попросила вернуться и поговорить. Мы поехали в наше кафе. Я объяснила, о чем разговаривали и что я не хотела никак его задеть моей прогулкой и не сделаю никогда ничего такого, что может быть расценено как неуважение к нему”.

Еще раз повторила, что не видит ничего плохого. Что это не может задеть! И что она бы никогда, ни за что не стала бы, если бы в этом было что-то такое. Но ничего такого нет. Ему померещилось.

Вот есть у обиженок любимая тема “газлайтинг”. Обычно это их придумки, что их кто-то специально газлайтит. Но вот здесь мы видим именно это: “я – не я, и ж-а не моя”. Неэклогичный шланг ака газлайтинг. И плохо будет от него не столько мужчине, сколько ей. Хотя и мужчине неприятно.

Дальше читаем.

“Я сказала ему, что он мне дорог и важен. Он молчал. Я сказала, что нам нужно поговорить, а не просто отмалчиваться. И он начал говорить. Сказал, что не умеет делиться. Что знал, что ему придется делить меня с другим мужиком, отцом моих детей, но что еще нужно будет делить с кем-то не готов. Я сказала, что не понимаю, почему нужно меня делить и почему он вообще думает о том, что меня нужно делить даже с бывшим мужем. Что он никогда не спрашивал меня, какие у нас отношения. Он спросил какие и как часто мы видимся. Я ответила, что отношения у нас только родительские, я давно развелась, сделала это сознательно, а не импульсивно и меня ничего, кроме детей, с этим человеком не связывает. Сказала, что не понимаю, почему спустя 5 месяцев отношений оказывается, что его это беспокоит. На что он ответил, что раньше не беспокоило, а теперь все по-другому. «Процесс идет», сказал он. Я спросила, какой процесс? И он ответил, что «теперь ты моя girlfriend””

Она продолжает шланговать, газлайтить, делать из него дурака.

Не понимает, почему делить. О чем речь? Ау? Делает вид, что проблема неверности и ревности ей вообще не знакома, она не слышала о такой, ничего не знает.

Сказала, что он не спрашивал про мужа и она не думала что ему интересно. Разве кому-то может быть интересно вообще? Герой налаживает отношения с ее детьми, ходит к ней в дом, она и не подозревала, что ей интересен их отец. Дети ведь в капусте обычно находятся. Сказала еще, что спустя пять месяцев отношений не может быть интересно ничего такого, хотя именно со временем это все и начинает волновать, а не сразу. И мужчина ему прямо говорит: интересно, потому что теперь у нас полноценные отношения, а раньше было просто знакомство. Но она издевается над ним, одновременно давая понять, насколько она продвинутая, насколько вопросы ревности для нее дикость. А сама наслаждается его ревностью. Той самой, которой в ее мире якобы вообще нет как понятия, как явления.

“А потом он сказала: но я вообще-то женат. Я была в шоке. Раньше этого он мне не говорил. Я была у него дома весной несколько раз, гуляли с его собакой и не видела там женских вещей. Спросила, где его жена. Он сказал, что живет у себя, разошлись в конце прошлого года, но еще не развелись. Я была очень расстроена, тем как он мне это рассказал, что не рассказал этого раньше и вообще вся ситуация была дурацкая. Он спросил, почему я так напрягаюсь. Я ответила, что не буду ничьей любовницей. И не понимаю, почему он не рассказал раньше. Он сказал, что так получилось. Я спросила, планирует ли он разводиться, он ответил, что да, скоро разведется”.

Ну и все.

Сама в истерике от намека, что он может общаться с другой женщиной.

Оказалась не просто ревнивой, а помешанной на ревности, не допускающей даже мысли, что ее мужчина может общаться с кем-то еще.

Оказалось, что вся ее продвинутость и свободомыслие – блеф. Ей очень важно, чтобы он был верен ей. При этом его право быть уверенным, что она верна ему, она упорно отрицала и делала изумленные глаза.

Вы теперь видите ее косяк? Даже целую серию косяков.

И за всем этим корона-кровопийца ее и желание доминировать в отношениях.

Ей все можно, ему нельзя. Она будет делать вид, что не понимает, что такого, он должен просить не делать ему больно. А сам он даже касаться ее ревности не имеет права и никакой конкуренции она не потерпит, тогда как его будет сталкивать с соперниками и делать непонимающие невинные глаза.

Вот это он увидел и прямо ей сказал, что он – “не мальчик и не пес”.

И пока автор не отучится манипулировать и не научится быть честной и открытой, ей не видать отношений ни с этим мужчиной (с этим может и так не видать, шансы сокращаются каждый день) и с другим мужчиной с самоуважением. А мужчины с самоуважением – это самые достойные и самые интересные для любви мужчины. Мужчину без самоуважения автор не сможет полюбить, особенно теперь, когда уже попробовала хорошее.

Как теперь автору использовать шанс?