 

Если видится вам призрак, значит, в мозге катаклизмы

16.12.2022, 15:45, Разное
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Ну наконец и на Западе нашелся ученый, объяснивший простым смертным суть всего паранормального. А то ведь ужас сколько несчастных, ничтоже сумняшеся, верят в пришельцев, призраков и всякую потустороннюю нечисть! Причем обеспокоился испанский нейропсихолог здоровьем этих людей. И, как видно, не зря!

Сауль Мартинес-Орта работает в отделении неврологии барселонской больницы Сант-Пау. В своей новой книге с говорящим названием Cerebros Rotos (в переводе на русский — «Сломанные мозги») он рассказывает о странных видениях, которые могут вызываться неврологическими заболеваниями:

«Я не сталкивался ни с одним паранормальным явлением, которое нельзя было бы объяснить поврежденным мозгом».

В интервью испанской газете El Pais он объяснил, что любая активность может дать подсказку о неправильных процессах в мозге или помочь отыскать скрытые неврологические заболевания:

«Феномен, который возникает из-за поврежденного мозга, порождает ряд ощущений, которые люди описывают как паранормальные».

Поэтому эксперт по работе человеческого разума предупреждает всех, кого одолевают привидения и инопланетяне: срочно к врачу! Он твердо уверен, видеть вокруг себя призраков, а то и пришельцев из иных миров, означает не что иное как «повреждение мозга». И не фигурально выражаясь, а в самом что ни на есть прямом смысле:

«Если бы вы спросили меня, сколько паранормальных явлений я наблюдал у своих пациентов, я бы сказал вам: думается, я видел все, что написано в книге».

К тому же Мартинес-Орта разочаровал всех, кто привык считать каким-то знаком свыше лица людей или животных, смотрящие на них с неодушевленных предметов. Это явление — давно известный науке «феномен парейдолии»:

«Парейдолия — это видение знакомых форм, особенно лиц, в объектах, где их нет».

Ученый уточнил, что в человеческом мозге есть область, которая отвечает за обработку лиц. Из-за того, как настроены определенные визуальные стимулы, восприятие лица включается без контроля человека:

«Этот процесс уникален: вы можете вызвать (лица), дав (кому-то) информацию, и после этого вы не сможете вернуться назад; то есть, если я скажу вам, что на полу есть лицо, и покажу его вам, вы не сможете перестать видеть лицо».

Короче, это не «Вселенная подает знак», а эффект парейдолии, от которого невозможно отвязаться. Не верите? Можете сами попробовать!

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, maxanto.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


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