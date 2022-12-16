Какие модные цвета одежды можно использовать женщине за 70 и от чего отказаться, чтобы выглядеть моложе

Женщинам за 70 хочется выглядеть элегантно, привлекательно и в соответствии с модой. Для этого им нужно подбирать такие тона одежды, которые визуально омолаживают. Также необходимо учитывать особенности своего облика. В статье мы расскажем о модных цветах одежды для женщин 70+, которые обладают омолаживающим эффектом. Также мы назовем оттенки, от которых лучше отказаться, так как они старят.

Не гонитесь за последними новинками

Дамам 70+ нет необходимости гоняться за последними модными тенденциями. Нередки случаи, когда трендовый оттенок визуально старит. Гораздо важнее сконцентрироваться на тех тонах одежды, которые подходят к седым волосам и вашему цвету кожи. Именно они помогут вам выглядеть моложе.

Выбирайте теплые оттенки

К седым волосам идеально подходят теплые оттенки. Выбирайте такие цвета одежды, как красный, желтый, оранжевый, золотистый, верблюжий, фиолетовый. Они помогут вам создать яркий и моложавый образ.

Используйте холодные тона умеренно

Что касается холодных тонов, то им тоже есть место в гардеробе зрелой женщины за 70. Но такие цвета нужно тщательно подбирать и использовать очень умеренно.

По правде говоря, холодные тона одежды больше подходят блондинкам, брюнеткам и рыжим женщинам. Они сочетаются с яркой шевелюрой. Вы можете попробовать добавить в свой гардероб вещи зеленого и синего цвета, эти тона гармонируют с сединой.

Вы можете использовать даже черно-белые оттенки, но очень дозированно. Такой классический образ необходимо сочетать с яркими аксессуарами.

Рассмотрите мягкие и пастельные тона

Если вам не по вкусу яркие или темные цвета, то присмотритесь к мягким и пастельным тонам. Они выглядят модно и современно. Такие оттенки помогут вам визуально скинуть возраст.

Выбирайте такие цвета одежды, как светло-розовый, небесно-голубой или светло-сиреневый. Сочетайте их с аксессуарами темных тонов: очками, сумками, крупными серьгами. Это поможет вам создать шикарный и модный образ в возрасте 70+.

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Как подобрать одежду под цвет лица

Чтобы правильно подбирать тона одежды, женщинам старше 70 необходимо принимать во внимание свой цвет лица. Это имеет большое значение для создания моложавого образа.

Обладательницам смуглой кожи следует подчеркнуть ее пастельными тонами, а также светло-бежевым и белым цветом. Если у вас светлое или бледное лицо, то носите вещи ярких и теплых оттенков.

Черный цвет считается универсальным. Он подходит женщинам с любым оттенком кожи.

Эти цвета визуально старят

Если вы хотите выглядеть моложе, то следует избегать тусклых оттенков. В возрасте за 70 не стоит использовать цвет хаки, а также коричневые и темно-бежевые тона для создания общего образа. Если вам нравятся такие оттенки, то добавляйте их в малом количестве. Они подойдут, например, для аксессуаров.

Какие узоры следует использовать

После 70 лет узоры не запрещены. Но принты должны быть небольшими. Это может быть мелкий горошек, клетка, тонкая полоска, “гусиная лапка” или цветочные мотивы.

Ткани с узорами лучше использовать для верха (блузок, рубашек, пиджаков), а не для юбок или брюк. Необходимо избегать тотального образа с принтом. Достаточно надеть только одно изделие с рисунком.

Заключение

Женщинам в возрасте 70+ совсем необязательно носить скучные и унылые оттенки. Современная мода предлагает им более интересные тона одежды, которые помогают создать уникальный образ и визуально омолаживают.