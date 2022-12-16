 

Екатерина Варнава, Алена Долецкая, Леонид Ярмольник и другие на премьере спектакля “Кто боится Вирджинии Вулф?”

16.12.2022, 15:23, Разное
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В столичном Театре Наций состоялась долгожданная премьера всемирно известной американской пьесы “Кто боится Вирджинии Вулф?”. Проект представили режиссер Данил Чащин, поставивший в 2021 году на малой сцене Театра Наций спектакль “Живой Т”, исполнители главных ролей  Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Мария Смольникова и Александр Новин, а также представители мира шоу-бизнеса, искусства и политики: Екатерина Варнава, Алена Долецкая, Леонид Ярмольник, Дарья Калмыкова, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак, Дмитрий Киселев и другие.

Екатерина ВарнаваАлена ДолецкаяЛеонид Ярмольник и Марина НееловаДарья КалмыковаСергей КемпоМарина и Виктор ЛошакДмитрий Киселев


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