Екатерина Варнава, Алена Долецкая, Леонид Ярмольник и другие на премьере спектакля “Кто боится Вирджинии Вулф?”

В столичном Театре Наций состоялась долгожданная премьера всемирно известной американской пьесы “Кто боится Вирджинии Вулф?”. Проект представили режиссер Данил Чащин, поставивший в 2021 году на малой сцене Театра Наций спектакль “Живой Т”, исполнители главных ролей Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Мария Смольникова и Александр Новин, а также представители мира шоу-бизнеса, искусства и политики: Екатерина Варнава, Алена Долецкая, Леонид Ярмольник, Дарья Калмыкова, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак, Дмитрий Киселев и другие.

Екатерина Варнава Алена Долецкая Леонид Ярмольник и Марина Неелова Дарья Калмыкова Сергей Кемпо Марина и Виктор Лошак Дмитрий Киселев