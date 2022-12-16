Как прошла вечеринка baby shower Меган Маркл — редкие “беременные” фото герцогини

Настоящий сюрприз для поклонников герцога и герцогини Сассекских. В финальных эпизодах нового многосерийного документально фильма Netflix пара показала редкие снимки, на которых Меган запечатлена беременной первенцем пары, сыном Арчи. Фотографии сделаны в феврале 2019 года в нью-йоркском отеле Mark на традиционной для американцев вечеринке baby shower, посвященной будущей маме и ее малышу. В кадре вместе с гостями Меган собирает букеты, участвует в розыгрышах и позирует в темно-синем атласном платье в крупный горох.

Кстати, среди близких друзей Меган, присутствовавших на мероприятии, отметились ее бывшие коллеги по сериалу “Форс-мажоры”, а также теннисистка Серена Уильямс, которая в этом году стала первой гостьей авторского подкаста герцогини. Отметим, что в то время baby shower Меган Маркл подвергся резкой критике. По словам инсайдеров Page Six, такой дорогостоящий праздник осудил и британский дворец.

Это явный признак того, что Меган считает, что быть герцогиней — значит быть знаменитостью, а не членом королевской семьи, – рассказал бывший личный секретарь Дианы Патрик Джефсон, добавив, что мероприятие обошлось в 500 000 долларов.

В новом шоу Меган подчеркнула, что деньги налогоплательщиков она не использовала, а вечеринка была сюрпризом, который для нее устроили друзья.

Подруги удивили меня действительно красивым мероприятием в Нью-Йорке. Эти сильные, успешные, независимые женщины, которые используют свои собственные деньги — и это не деньги налогоплательщиков — чтобы устроить вечеринку для своего друга. Почему нужно портить такой прекрасный момент?

Напомним, что малыша Арчи герцогиня Сассекская родила в мае 2019 года. Дочь Лилибет появилась на свет в июне 2021-го. В заключительных эпизодах шоу “Гарри и Меган” пара показала больше фотографий детей, а также откровенно рассказала о суицидальных мыслях и выкидыше Меган из-за травли прессы.